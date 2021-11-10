古天樂（古仔）、林家棟、王丹妮、廖子妤、劉俊謙、楊詩敏(蝦頭)、李幸倪（Gin Lee）及導演梁樂民等，昨晚到九展出席電影《梅艷芳》香港壓軸群星首映禮暨音樂分享會。當晚，王丹妮的老公羅孝勇亦有現身捧太太場，其他出席的還有高海寧、名髮型師Kim Robinson、姜大偉夫婦、甄珍、連炎輝等。

（香港文匯網記者 梁靜儀）古天樂（古仔）、林家棟、王丹妮、廖子妤、劉俊謙、楊詩敏(蝦頭)、李幸倪（Gin Lee）及導演梁樂民等，昨晚到九展出席電影《梅艷芳》香港壓軸群星首映禮暨音樂分享會。當晚，王丹妮的老公羅孝勇亦有現身捧太太場，其他出席的還有高海寧、名髮型師Kim Robinson、姜大偉夫婦、甄珍、連炎輝等。

左起林家棟、古天樂

左起高海寧、王丹妮

羅孝勇

李幸倪

在戲中扮演服裝設計師劉培基的古天樂，表示畫面呈現返七八十年代覺得好神奇，他說：「相信2000年後出世嘅應該都唔太知道咩係荔園、先施同妙麗百貨公司，其實做資料蒐集嘅過程都幾有趣，但亦都好困難，不過最後都可以克服，自己細個都曾經去過荔園、妙麗，而家再睇返覺得變得好快。」

問到他對梅艷芳的印象？古仔直言跟梅姐未合作過，只見過一兩次面，印象中覺得梅姐是個不會放棄、很有義氣的人，亦很提攜後輩。至於戲中最難忘的一幕，古仔表示是梅姐穿上婚紗嫁給舞台那一幕，他說：「拍我喺後台送佢上去嗰幕，個感覺好難形容，明知佢係唔得，仍然死撐上去，我好佩服佢，不過當年我未有欣賞梅姐最後個演唱會。」問到他再睇返套戲有否感動到喊？他表示拍攝時都已經被劇情感動得喊出來。

古仔又指有一晚拍戲，被王丹妮嚇親：「佢着咗件紅色旗袍，由轉角位行出嚟，夜晚又冇乜打燈，我俾佢嚇到打個突，佢好似（梅姐），似得好緊要。」問到古仔有否聽過梅姐歌曲？古仔表示最常聽到《壞女孩》和《似水流年》，因為以前爸爸成日每朝早都會播這兩首歌，媽媽就聽粵曲，每朝一起身就會聽到，爸爸現在仍聽緊《似水流年》，不過他就鍾意聽sound track（原聲大碟），唔鍾意有人聲。

扮演80年代華星唱片高層蘇孝良的林家棟，他表示最難忘跟梅姐一起拍電影《愛君如夢》時，梅姐最愛叫他講笑話。他自言是梅姐粉絲，一直都有買齊梅姐的唱片及睇她的戲，能有機會一齊拍戲感覺好奇怪。他又大讚梅姐不單好照顧後輩，又是一個好有毅力及努力的前輩，好值得欣賞。

左起劉俊謙、王丹妮、廖子妤

飾演梅艷芳和梅愛芳兩姊妹的王丹妮和廖子妤，對於被讚造型及演繹得神似，首拍電影的王丹妮開心說：「 太好喇，希望大家喜歡電影，所有演員目標一致，為愛和懷念梅姐傳承下去。」演出過程中背負重大壓力的她，表示幸得老師教導，教她要相信角色，相信真實，這種演戲角色比較有血有肉，歡眾定會感受到。戲中有一場殯儀館戲，王丹妮指這場戲充滿挑戰，當時和團隊齊齊克服，可謂關關難過關關過。

王丹妮表示因忙於宣傳，還未有機會欣賞影片，但之後會一家人入場睇。說到老公羅孝勇之前呼籲觀眾帶紙巾入場，又表示為她感到自豪，王丹妮說：「多謝，佢比較怕醜，收埋冇同我講。」談到票房，王丹妮指老闆有透露心願是令認識梅姐的人可以懷念，不認識的可以藉此對梅姐有更多認知，這就是她的使命。王丹妮又稱拍完影片後，要逐步抽離角色，去學騎馬、素描、煮食，享受與家人時間，要找回真實的王丹妮。

廖子妤自爆再看電影，當聽到歌曲《心債》已喊，由頭喊到尾。她和王丹妮都叫大家要帶定紙巾入場。至於飾演哥哥張國榮的劉俊謙亦稱勾起了很多回憶。

電影播映前，大會又舉行了音樂分享會，分別由兒童合唱團 、Gin Lee、楊詩敏（蝦頭)、強尼及C AllStar，唱出多首梅姐的經典歌曲，包括《似水流年》、《 心債》、《 似是故人來》、《Stand By Me》及《夢伴》等，之後邀請導演及一眾演員上台分享對梅姐的感受，及播出老闆江志強的短片，他希望大家喜歡影片，最後由王丹妮唱出梅姐的《夕陽之歌》，為音樂會畫上句號。