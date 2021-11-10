新冠肺炎疫情爆發以來，香港控關將近兩年，隨着本地疫情持續「清零」，與內地恢復正常通關的工作正在有序推進中。香港特區政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前在點新聞節目《肥胡醫聊》上接受政協常委胡定旭訪問時強調，提高疫苗接種率是與內地，以及海外地區恢復正常通關的必要條件之一。香港的新冠疫苗接種率必須提高至逾99%，才能有效避免因為正常通關帶來的傳播風險，以及防止醫療系統崩潰，他建議特區政府推行本地「疫苗護照」，要求市民出入指定公共場所時出示疫苗接種記錄，否則限制出入有關處所，以鼓勵全民接種。●香港文匯報記者 邵昕

●袁國勇強調，香港的新冠疫苗接種率必須提高至逾99%，才能有效避免因為正常通關帶來的傳播風險。 香港文匯報記者 攝

●袁國勇建議推動「疫苗護照」，餐廳、戲院、運動場等受管制的公共場所，將只准許已接種的市民自由出入。 設計圖片

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全港99%人打三針 可避免正常通關帶來播疫風險

新冠肺炎疫情爆發以來，香港控關將近兩年，隨着本地疫情持續「清零」，與內地恢復正常通關的工作正在有序推進中。香港特區政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前在點新聞節目《肥胡醫聊》上接受政協常委胡定旭訪問時強調，提高疫苗接種率是與內地，以及海外地區恢復正常通關的必要條件之一。香港的新冠疫苗接種率必須提高至逾99%，才能有效避免因為正常通關帶來的傳播風險，以及防止醫療系統崩潰，他建議特區政府推行本地「疫苗護照」，要求市民出入指定公共場所時出示疫苗接種記錄，否則限制出入有關處所，以鼓勵全民接種。●香港文匯報記者 邵昕

袁國勇在訪問中指出，新冠肺炎疫情爆發近兩年，對全球經濟造成極大衝擊，愈來愈多國家及地區開始轉向「與病毒共存」的策略，逐步解封，但這一做法會帶來極高的病毒傳播風險。

以新冠疫苗接種率約85%的新加坡為例，自9月初解封後，新加坡連環爆出新疫情並迅速蔓延至全島，感染數字隨防疫措施的放鬆大幅上升，每日有十數宗新冠死亡個案，累積的死亡人數是香港兩倍。

他坦言，以往專家認為新冠疫苗接種率達到七成可形成群體免疫屏障，但隨着變種病毒等高危因素的出現，七成接種率已不足夠提供穩定保護，港人如想放寬本地防疫措施、盡快與外界恢復正常通關，全民接種是先決條件，即除少數出現嚴重過敏反應、或病情不穩定的患者等不適宜接種的市民外，所有市民都應該完成疫苗接種，「要保證有（百分之）99點幾的人起碼接種兩三針，才能避免開關後本地疫情大爆發，甚至造成公共醫療系統崩潰。全民接種是現時唯一能令香港走出困局的辦法。」

隨着恢復正常通關曙光初現，提高新冠疫苗接種率迫在眉睫，但反觀香港的疫苗接種率至今距離七成還有一定距離，長者的疫苗接種率更一直低迷，一旦有個案走漏至社區，隨時有大爆發的風險。

袁國勇指出，根據目前香港新冠疫苗接種走勢，每日新增一兩千名市民接種，增長速度非常緩慢，若特區政府不積極採取行動，至明年3月打完兩針的人口比例可能仍徘徊在七成水平。

「之前各界抽獎等措施激勵部分市民接種，但到現階段，不合作的人始終不合作，維持現狀接種率難有大幅提升，按此趨勢過多一兩年都未必達到能與外地（恢復正常）通關的條件，政府必須有所行動。」他說。

若返工食飯要針卡 自然會接種

為鼓勵更多市民接種，盡快達成全民接種、全面正常通關，袁國勇建議參照以色列做法，推行本地「疫苗護照」，完成疫苗接種的或感染後痊癒的市民被列為「無感染風險」，可申請取得「疫苗護照」。在計劃推行後，餐廳、戲院、運動場等受管制的公共場所，將只准許持有「疫苗護照」的市民自由出入，以盡可能提高接種率，「當發現返工、食飯都需要針卡，大家才會有意識去接種疫苗，這或許是達成『百分比』疫苗接種的最後解救之法。」

接種率高 保命也保經濟

袁國勇強調，隨着新冠肺炎疫情和變種病毒的肆虐，本港第五波疫情隨時可能爆發，香港不能始終閉關自守，足夠的新冠疫苗接種率是對外開放的大前提，又引用英國的例子，指當地在採取與病毒共存政策後確診個案大幅飆升，但因接種率高，更有超過九成長者已打針，故大部分確診個案病情輕微，死亡率低，顯示疫苗保護的成效。

他指出，外來投資是香港經濟中佔比很大的部分，若長期無法正常通關，香港國際金融中心的地位與市場將嚴重受損，「生意湧去新加坡，現在香港已經很傷，使用了很多儲備，香港依賴外地投資，長期封關將流失市場與地位，傷及香港元氣。香港點都有正常通關之日，要盡量提高接種率做好準備。」