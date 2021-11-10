●機管局宣布，所有特定群組機場員工，必須接種第三劑疫苗。圖為機場的前線員工。 資料圖片

香港文匯報訊（記者 文森）特區政府及專家建議三類特定群組接種第三劑新冠疫苗，各界行動起來。機管局昨日宣布，所有特定群組機場員工，必須在明年4月30日或之前接種第三劑疫苗。

林鄭預告明天帶頭接種第三劑

截至前日，本港第一劑疫苗接種率仍未達到七成，較防疫措施相對開放的新加坡低，特區行政長官林鄭月娥昨日再次呼籲全社會踴躍接種首兩針及第三針，合作共同創造有利正常通關的條件，又預告自己將於明天帶頭打第三針。

機管局昨日宣布，特定群組機場員工在完成接種第二劑疫苗6個月後盡快接種第三劑疫苗，所有特定群組機場員工已按照機管局要求接種第二劑疫苗，機管局及其承辦商的員工將於注射第三劑疫苗當天享有假期，呼籲機場同業向接種第三劑疫苗的員工提供假期及其他支援。

特定群組員工包括處理高風險貨物、或無可避免地與抵港、轉機/過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工，即在1.5米範圍內沒有隔板或屏障分隔兩者，例如航空公司及地勤代理員工、停機坪協調員、機艙航膳協調員、貨運裝卸員，以及機艙及洗手間清潔員等。

收緊公僕檢測至每周一次

另外，特區政府昨日宣布，鑑於變種病毒肆虐全球，收緊政府僱員以檢測取代打針的要求，由昨日起接受病毒檢測的未接種疫苗者，之後須每周檢測一次。而接種第三針的政府僱員可獲一日「針假」，並鼓勵企業效法。