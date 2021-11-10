●香港科技創業團隊入駐河套，工作人員在實驗室工作。 香港文匯報記者郭若溪 攝

專家倡在深港河套地區建「科技特區」，實現「科技市場一體化」。香港文匯報記者郭若溪 攝

消息人士向香港文匯報記者透露，深圳正積極爭取中央支持，加緊研討制定河套深港科技創新合作區總體規劃方案，從頂層設計上明確合作區科技管理機制、圍網監管模式等制度創新框架體系，全面指導合作區建設；支持合作區制度創新納入深圳綜合改革試點清單開展先行先試，助力創新型國家建設。此外，探索在河套深港科技創新合作區、香園圍深港高端製造業合作區等區域適用香港的科研管理規則，支持特定範圍的進口物質免除關稅，探索建立稅收優惠企業和個人白名單，研究實行「港人港稅」和「港企港稅」等。

專家倡共同建設「雙中心」

河套深港科技創新合作區是深度對接「北部都會區」、與香港北區協同發展的前沿地帶。對此，中國（深圳）綜合開發研究院港澳及區域經濟發展研究所所長張玉閣建議，深港應共同推進國際科技創新中心和綜合性國家科學中心的「雙中心」建設，在深港河套地區做「科技特區」，努力實現「通關自由」，推動「研究開放」，強化「數據支撐」。

他提議香港「北部都會區」可考慮引進更多深圳（內地）的科研機構、高科技企業和新業態企業，形成香港本地具有一定自主性的創新科技產業；同時聯建重大基礎設施，支持深圳國資國企和大型民營企業等參與「北部都會區」建設等。