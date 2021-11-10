香港文匯報訊（記者 李陽波 西安報道）西安交通大學第一附屬醫院8日宣布，由該院與四川大學國家生物醫學材料工程技術研究中心、西安交通大學機械學院聯合研發的內地首款「體外膜肺氧合」（俗稱人工肺）設備（以下簡稱ECMO，Extracorporeal Membrane Oxygenation），日前在該院率先應用於臨床，成功救治了兩名危重心血管病患者。院方表示，此次國產ECMO在內地醫院成功應用於臨床，打破了國外產品在這一領域的壟斷，實現了國產重大醫療器械自主化研製的突破。

● 西安交大第一附屬醫院宣布，內地首款「體外膜肺氧合」（俗稱人工肺）設備在該院率先應用於臨床，成功救治了兩名危重心血管病患者，打破國外產品在這一領域的壟斷。圖為國產「體外膜肺氧合」（ECMO）應用於臨床。 受訪者供圖

西安交大醫院成功救治2危重患者 打破國外人工心肺核心技術壟斷

香港文匯報訊（記者 李陽波 西安報道）西安交通大學第一附屬醫院8日宣布，由該院與四川大學國家生物醫學材料工程技術研究中心、西安交通大學機械學院聯合研發的內地首款「體外膜肺氧合」（俗稱人工肺）設備（以下簡稱ECMO，Extracorporeal Membrane Oxygenation），日前在該院率先應用於臨床，成功救治了兩名危重心血管病患者。院方表示，此次國產ECMO在內地醫院成功應用於臨床，打破了國外產品在這一領域的壟斷，實現了國產重大醫療器械自主化研製的突破。

ECMO可應用於嚴重急慢性心功能衰竭及嚴重急慢性呼吸衰竭患者急救，被譽為救命神器。在具體醫療應用中，當ECMO運轉時，設備會先將患者靜脈血引出體外，然後經過特殊材質人工心肺旁路進行氧合，再將氧合後的血液輸回患者動脈或靜脈系統，暫時替代患者心肺功能，起到較長時間的心、肺支持作用。2020年初新冠肺炎疫情發生以來，ECMO逐漸為公眾所熟知，它是嚴重心肺功能衰竭患者與死神抗爭的有力武器，在抗擊新冠病毒肺炎中發揮了巨大作用。

兩患者術後病情平穩

此次國產ECMO臨床成功救治的患者A先生，經CTA（心臟冠狀動脈造影）診斷為A型主動脈夾層入院，在實施了升主動脈替換+主動脈弓替換+象鼻子技術後全身炎症反應劇烈，出現嚴重低氧血症，經過機械通氣治療氧合仍無改善，經與患者家屬溝通，給予患者進行VV-ECMO（靜脈到靜脈）治療，術後患者已清醒，血氧逐步改善，脫離呼吸機，實行清醒ECMO治療，後經病情評估成功撤除ECMO輔助治療。患者B先生係主動脈瓣關閉不全、升主動脈瘤樣擴張、急性左心衰，入院後即進行氣管插管，進行主動脈根部置換術+二尖瓣成型術，由於心功能極差，術後停體外循環困難，經與患者家屬溝通進行了VA-ECMO（靜脈到動脈）治療，術後患者病情平穩，經病情評估成功撤除ECMO。

氧合器和離心泵是國產化難點

據介紹，目前世界上的ECMO設備主要來源於德國、美國、意大利等國家，其核心關鍵技術長期被國外壟斷，設備及耗材價格昂貴。也正是因為這種壟斷和資源稀缺性，導致中國ECMO設備短缺，是衞生健康領域名副其實的「卡脖子」問題。為了徹底擺脫這種受制於人的窘境，近年來，內地很多醫療機構開始在研發上紛紛發力，經過此次疫情，加大資金投入和研發力度，推動以ECMO為代表的高端醫療救護設備國產化，成為不少業內人士的共同呼聲。

根據此前報道，ECMO的基本結構包括血管內插管、連接管路、離心泵（人工心臟）、氧合器膜肺（人工肺）、傳感監測系統等，核心部分是氧合器和離心泵，分別起人工肺和人工心臟的作用，是國產化的難點。上下游產業鏈不協同問題也較為突出。ECMO的研發是一個系統性工程，涉及多個重要技術和零部件。全國醫用體外循環設備標準化技術委員會常務副主任委員顏林表示，近年來，國內一些企業已投入資源對ECMO產品進行研發，但比較分散，沒有形成合力。此外，由於ECMO的使用有可能會引起出血、栓塞、感染等併發症，即使是適用症範圍內，也需依據個體情況而定，所以醫護人員使用也較為慎重，市場容量相對較小。

新冠疫情期間加大研發力度

西安交通大學第一附屬醫院心血管團隊已從事ECMO臨床應用及相關研究超過20年，團隊是國內最早開展ECMO臨床工作的單位之一。西安交通大學第一附屬醫院心血管外科閆煬教授表示，自己在2003年非典期間接觸到ECMO設備，當時科室的同事都認為這個新設備能更好地用在病人身上，所以就用來救治一些非典病人。後來，大家逐漸主動開始推廣設備，讓更多的患者認識到這個設備真的是可以用來救命的，同時醫院也開始了國產ECMO設備的研發。「疫情期間，醫院加大國產ECMO研發力度，今年開始臨床，就是希望未來用國產設備將ECMO價格降下來，能讓更多的重症患者得到生存下來的機會，造福更多患者。」