立法會換屆選舉提名期於10月30日展開，連日來陸續有來自不同界別的人士積極報名參選。行政長官林鄭月娥強調，完善香港特區選舉制度是確保「愛國者治港」，絕不是把立法會變成「一言堂」；任何人不論政見，只要是愛國者，都可以依法參選、依法當選，加入香港的政治體制。她歡迎議員監察政府施政，以達至良政善治。這次立法會選舉具指標意義和示範作用，新選制落實了「愛國者治港」、公平公正，參政議政有更大的發揮空間，各界人士應以香港整體利益和民意為依歸，參選立法會為港為民辦實事，推動香港開啟良政善治的新局面。

楊莉珊 港區全國政協委員 九龍東區各界聯會常務副會長

立法會換屆選舉提名期於10月30日展開，連日來陸續有來自不同界別的人士積極報名參選。行政長官林鄭月娥強調，完善香港特區選舉制度是確保「愛國者治港」，絕不是把立法會變成「一言堂」；任何人不論政見，只要是愛國者，都可以依法參選、依法當選，加入香港的政治體制。她歡迎議員監察政府施政，以達至良政善治。這次立法會選舉具指標意義和示範作用，新選制落實了「愛國者治港」、公平公正，參政議政有更大的發揮空間，各界人士應以香港整體利益和民意為依歸，參選立法會為港為民辦實事，推動香港開啟良政善治的新局面。

目前，報名選委會界別的參選人有多人是全國政協委員和人大代表、全國性團體代表，以及中小企業界、基層社團、同鄉社團等界別的代表，具有廣泛代表性，兼顧各界別、各階層、各方面利益。其中，多位上屆立法會議員，現在轉戰選委會界別，顧大局育接班，讓出位置培養更多地區直選新人。截至11月8日晚，立法會換屆選舉已收到110份提名表格，相信在本周五截止前，仍會收到更多提名表格。

維護憲制秩序 提升管治效能

今次是新選制下的首次立法會選舉，選舉投票將於12月19日進行。行政長官林鄭月娥繼日前呼籲有志之士把握機會參選後，昨日表示，落實新的選舉制度可以切實提升香港特區的管治效能，她再次呼籲無論參選、提名或投票，都要積極地參與，共同為香港建立一個好的、完善的立法會制度。

立法會作為特區主要建制機關之一，其換屆選舉關乎憲制秩序的維護和管治效能的提升，重要性毋庸贅言。經完善的選舉制度下，立法會議席增加至90席，大大擴闊光譜，擴大了社會均衡有序的政治參與以及更廣泛的代表性，使更多有志之士可參選。作為完善選舉制度後的第二場選舉，且作為三場選舉中規模最大的一場選舉，這次的立法會換屆選舉更具指標意義和示範作用。

終結內耗空轉 解決香港困局

良性競爭是立法會選舉的應有之義，任何人只要是愛國者，儘管社會地位不同，但同樣有參政機會和權利。選舉不是「政治酬庸」，議員席位不可能「論功行賞」，能不能當選最終要看選民意見。有社會人士發表文章指出，對於這次立法會參選人來說，原來要敢於同反中亂港分子鬥爭，現在則要敢於與其他愛國者競爭，若幻想可以「躺平」當選，既不現實，更是不負責任的表現。有民意調查也顯示，香港的政治大環境明顯好轉，民意普遍相信新選制公平公正，也希望立法會選舉通過良性競爭，聚焦改善經濟民生、為民謀福。

過去在議會的種種亂象、政治紛擾，導致香港內耗空轉。完善選舉制度正是要撥亂反正，從制度入手為香港解困局。完善選舉制度是落實「愛國者治港」原則，這原則只有兩項條件，即擁護基本法和效忠香港特區。參選人在這兩項條件下，可來自不同政黨、政治理念、階層和背景等，可以批評政府，可持不同意見。只需要符合基本參選條件，都可以參選。

立法會非「一言堂」，有志服務社會、推動香港發展的人士，當仁不讓，宜抓住時機，踴躍報名參選當選，為港為民辦實事，推動香港開啟良政善治的新局面。