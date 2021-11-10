● 加拿大人覺得搭飛機去美國費時及不便，多選擇自駕遊。 成小智 攝

香港文匯報訊（特約記者 成小智 多倫多報道）美國與加拿大之間的陸路邊境周一重開，終結因防控疫情而關閉近20個月的邊境，令到完成接種新冠疫苗的加拿大人，可以毋須必要原因南下入境美國，但加拿大規定入境者必須提交新冠病毒檢測證明，卻增添當地居民多一重考慮。一些居住在安大略省的華人表明不會立即去美國，他們主要就是不願在回國時支付150至300加元（約940至1,880港元）病毒檢測費用，並且寄望渥太華在各方施壓下取消檢測規定。

「加元弱油價高 暫無誘因」

移居多倫多超過20年的香港人Alfred對邊境重開感高興，但他們一家最快要到明年下半年才去美國。他直言：「我們過往喜歡駕車過美國，較搭飛機節省開支和時間。在疫情前，我們幾乎隔年便駕車去俄亥俄州探親，兩父子分擔10餘小時駕駛車程，即使途中稍作休息，一天便可搞掂。如果去美國水牛城購物，我們一定駕車前去。不過，現在回程要做72小時內病毒檢測，每人花費250加元（約1,560港元）實在太貴，加上加元弱勢和油價高企，我們暫時沒有誘因去美國。」

退休多時的安省居民Phillip亦認為現在去美國不划算，美國只要求外國入境者完成接種疫苗，沒有像加拿大要求病毒檢測。他表示從加拿大駕車去美國是很多人的選擇，並且舉例從多倫多搭機去紐約只需90分鐘，但往返機埸連安檢及各類手續可能要7至8小時。他覺得自駕遊不需趕時間和可帶多些行李，更可在到埗後不需再租車，輕鬆方便得多。

久別外孫 「恨不得馬上起程」

不過，溫莎市的家庭主婦Eliza卻甘願回加時進行病毒檢測，最重要是她已經與定居美國的女兒、女婿及外孫沒見面近2年，她真是恨不得立即起程去三藩市，與至親一起度過感恩節、聖誕及新年。

加拿大商會和加拿大商業委員會表示，渥太華要求入境人士提供病毒檢測報告，對啟動商務旅行和振興旅遊業設立不必要的障礙。工商界普遍認為提供疫苗接種證明已經足夠，不應為希望度假或團聚的人士帶來麻煩。

2020年3月，加美兩國為了減緩病毒傳播而關閉接壤邊境，這是自20年前「911」恐怖襲擊以來首次大規模封關。