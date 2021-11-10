諸葛亮向以春秋時代之大政治家管仲，以及戰國時代的名將樂毅自比。他雖足不出戶，而知天下大勢，當時的人都稱他「臥龍先生」。他感受到劉備的誠意，就把自己對天下形勢和政局，向劉備詳細分析，就是著名的《隆中對》。

● 四川成都「武侯祠」門前掛着的對聯，講述的是劉備三顧草廬的故事。 資料圖片

在今天四川成都的「武侯祠」，有一副對聯，寫着：「三顧頻繁天下計，一番晤對古今情。」說的是三國時代初期，諸葛亮隱居隆中，新崛起的劉備，為了吸納人才，紆尊降貴，三顧草廬，懇求指點迷津。

諸葛亮向以春秋時代之大政治家管仲，以及戰國時代的名將樂毅自比。他雖足不出戶，而知天下大勢，當時的人都稱他「臥龍先生」。他感受到劉備的誠意，就把自己對天下形勢和政局，向劉備詳細分析，就是著名的《隆中對》。

據《三國志·諸葛亮傳》所載，《隆中對》的內容，大致是諸葛亮說到：「自董卓以來，豪傑紛起，佔城奪地者不可勝數。而曹操比起袁紹，兵力弱、名聲細，但曹操最終之所以能打敗袁紹，原因不僅依靠的是天時好，而且也是人的謀劃得當，政治智慧高明的結果。

現在曹操已擁有百萬大軍，挾天子以令諸侯，這確實不能與他爭強了。但孫權佔據江東，已經歷父兄三代，加上江東地勢險要，民眾歸附，又任用了有才能的人，所以只可以把孫權作為外援，卻不可謀取、打他主意。

荊州北靠漢水、沔水，一直到南海的物資都能得到。東面又和吳郡、會稽相連，西邊和巴郡、蜀郡相通，這是大家都要爭奪的地方。但是它的主人劉表，卻沒有能力守住它，這大概是上天拿它用來資助劉備你的。」

諸葛亮又問：「你可有佔領荊州的意思？至於益州地勢險要，有廣闊肥沃的土地，自然條件優越，當年漢高祖就是憑借此地而建立了帝業。益州牧劉璋昏庸懦弱，張魯在北面佔據漢中，那裏人民殷實富裕，物產豐富，劉璋卻不知道愛惜。

有才能的人都渴望得到賢明的君主。劉備你既是皇室的後代，而且聲望很高，義氣聞名天下，可廣泛地羅致英雄賢才，再能佔據荊、益兩州，守住險要的地方。先和西邊的各個民族和好，再安撫南邊的少數民族，對外聯合孫權，對內革新政治，大勢可定了。

一旦天下形勢發生了變化，你就可派一員上將率領荊州的軍隊直指中原，再親自率領益州的軍隊從秦川出擊，老百姓誰還不用竹籃盛着飯食，用壺裝着酒來歡迎你呢？如果真能這樣做，那麼稱霸的事業就可以成功，漢室天下就可以復興了。」

諸葛亮這一番精闢的分析，令劉備對當時的形勢豁然開朗，也令他覺得諸葛亮是難得的人才，於是禮賢下士，懇請諸葛亮出山，幫助他完成興復漢室的大業。文首所述的對聯，就是《隆中對》的最佳寫照。

不過，類似《隆中對》的策略，在三國政治人物中，早有人提出過，這說不上是諸葛亮的首創，或者可說是「英雄所見略同」。

當孫策死後，孫權新立，江東形勢未穩，全靠周瑜等人努力維持，才漸趨安穩。不久，周瑜推薦好友魯肅給孫權。孫權非常欣賞魯肅的見識，向他請教天下大事。魯肅就向孫權提出了「鼎足江東」的策略。

魯肅認為，曹操已成功控制漢帝，形勢有利，「漢室不可復興，曹操不可卒除。」孫權想要一統天下的設想亦不易實現，因而最好的辦法是「鼎足江東」，等待機會。利用曹操無暇南顧之時，進攻劉表，佔取荊州。「竟長江所極，據而有之，然後建號帝王以圖天下。」

劉表死後，魯肅進一步勸說孫權要據守荊州，結交劉備：「夫荊楚與國鄰接，水流順北，外帶江漢，內阻山陵，有金城之固，沃野萬里，士民殷富，若據而有之，此帝王之資也」，這看法根本與諸葛亮一樣。

魯肅又分析形勢說：「今表新亡，二子素不輯睦，軍中諸將，各有彼此。加劉備天下梟雄，與操有隙，寄寓於表，表惡其能而不能用也。若備與彼協心，上下齊同，則撫安，與結盟好；如有離違，宜別圖之，以濟大事。」

魯肅與諸葛亮對荊州之見解，基本一樣。二人策略和政治目標亦一樣，只是角度和立場不同而已。不過，魯肅提出的時間，整整比諸葛亮的《隆中對》早了七年。這可以說是魯肅專美於前，而諸葛亮擅美於後。

有學者說，《隆中對》有其不足之處，時局的發展亦有變化，但綜觀諸葛亮提出時，是在建安十二年（公元207年），即赤壁之戰的前一年，當時曹、劉、孫三家之發展趨勢，仍未定形，而諸葛亮有預見三國鼎立的局面，這《隆中對》確有值得欣賞之處。

■ 雨亭（退休中學中文科教師，從事教育工作四十年）

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