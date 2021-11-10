寒潮突襲，北方一夜入冬，香港的氣溫也跟着跌了不少。早起在海邊跑步，居然看到有人已經穿上了帶風毛的羽絨。不由心生感嘆，還是時間跑得更快。暑去寒來，年頭又到年尾。疫情停滯了香港與內地的主要往來，季節更替和氣候變化，卻絲毫不為所動。

趙鵬飛

寒潮突襲，北方一夜入冬，香港的氣溫也跟着跌了不少。早起在海邊跑步，居然看到有人已經穿上了帶風毛的羽絨。不由心生感嘆，還是時間跑得更快。暑去寒來，年頭又到年尾。疫情停滯了香港與內地的主要往來，季節更替和氣候變化，卻絲毫不為所動。

疫情肆虐的2020年初，城市停擺，工廠停產，全球二氧化碳排放量一度下滑，有人樂觀地以為，新冠疫情會對氣候變化產生積極影響。很可惜，在低位短暫徘徊之後，導致氣候變暖的主要溫室氣體，仍舊以一種看似不可逆轉的勢頭，持續增加。

世界衞生組織上個月發布的一項報告說，氣候變化是當前人類面臨的最大健康威脅。確實，儘管新冠疫情還未有會散去的跡象，但加強針的疫苗，和各路已進入臨床試驗階段的特效藥，還是讓我們看到了不算很遠處的些許曙光，而氣候變化給全球造成的健康威脅和危害，則遠遠超出我們能預估和應對的層面。

再看看眼下內地的防疫措施，頗有些道高一尺魔高一丈的即時感。

面對新冠病毒的不斷變異，內地的防疫措施不斷升級打補丁。隔離檢疫從14到14+7再到14+7+7，疫情流調範圍從密接到次密接再到時空伴隨者，疫苗接種從全員兩針到全民開打第三劑加強針。而國外，從無所謂到學會戴口罩再到封閉國門，然後接種疫苗恢復常態，再恢復到無所畏懼的狀態。兩種截然不同的防疫取態，對於一直嚴防死守嚴陣以待的中國而言，就是不得不持續加高防疫堤壩築牢抗疫屏障。因為新爆發的每一輪疫情，都是因為境外輸入病例蔓延燎起的。只要國內外的防疫目的和防疫措施不看齊不對標，這場全人類與新冠病毒鬥法的抗疫戰的硝煙，就始終看不到要休止的信號。

已經有超過500萬人因為疫情失去了生命，地球村內部的抗疫鴻溝，沒有要彌合的趨勢。堡壘都是從內部被攻破的，這句話放到這裏也有效。在享受自由和恢復經濟面前，與「與病毒共存」的論調，似乎正在成為愈來愈多國家和地區妥協的共識。這樣的聲音，也開始蔓延到了抗疫戰績算是不錯的香港。幸運的是，港府對標內地抗疫策略，爭取優先恢復和內地通關的決心，並未因此動搖。

我在特區政府網站看到一組按照年齡統計的香港人口情況：12-19歲，448,800人；20-29歲，808,700人；30-39歲，1,126,300人；40-49歲，1,142,500人；50-59歲，1,174,200人；60-69歲，1,071,800人；70-79歲，560,500人；80歲以上，401,800人。現在，全世界關於疫情的普遍認知，便是接種疫苗之後，即便被感染，還是以輕症和無症狀的人居多，但基礎病較多抵抗力衰弱的長者，患危重症的機率就相當高了。香港的公共醫療水平很高，擁有的醫療資源，相對於所需要服務的人群，就一直處於捉襟見肘的窘境。粗略計算一下，香港超過70歲的人多達962,300人，60歲以上的人口更高達2,034,100人，倘若其中1-2%的老年人感染，公共醫療需要承擔的壓力，用不堪重負已不足以形容。更何況，直到現在，香港兩針疫苗接種率還未夠70%，70歲以上人士的接種率就更低。可見，香港並不是一座適合「與病毒共存」的城市。

天氣雖然轉冷，熱乎的消息總算開始逼近。特首說，預料通關初期只限於廣東省，且會設置配額。