據報張嘉豪小時候夢想是成為一名警察，但到初中畢業，他選擇報讀職業高中，準備「子承父業」開始學習西餐烹飪，之後並到酒店工作。在17歲那年，他被高中同學拉到南山滑雪場，第一次接觸到滑雪，「運動」生涯亦從此發生變化，年輕的張嘉豪亦愛上了這項運動。

●張嘉豪曾考慮成為麵包師。 微博圖片

香港文匯報訊（記者 楊浩然）不少內地民眾被他隻身遠赴智利追逐冬奧夢想的熱情所感動，現年26歲的張嘉豪是內地近期討論度最高的運動員之一；據內地傳媒報道，張嘉豪原本以麵包師為職業，但17歲初次接觸滑雪即一試難忘，最終變成今日的「追夢青年」。

據報張嘉豪小時候夢想是成為一名警察，但到初中畢業，他選擇報讀職業高中，準備「子承父業」開始學習西餐烹飪，之後並到酒店工作。在17歲那年，他被高中同學拉到南山滑雪場，第一次接觸到滑雪，「運動」生涯亦從此發生變化，年輕的張嘉豪亦愛上了這項運動。

為了能更多時間滑雪，張嘉豪選擇到麵包房工作，因這樣他可以在夜間工作，白天去滑雪，在工作第一年，張嘉豪每月只有1,200元的實習補貼，卻幾乎全部貢獻給了雪票、手機話費、交通費，但張嘉豪指他那時卻是特別開心，進步也很快。而由於為了能多滑一趟，張嘉豪甚至不在雪場吃飯、如廁，故朋友們都稱他為「沒有感情的滑雪機器」。

在2014年1月，張嘉豪首次參加比賽，便在南山公開賽獲得第9名，更簽約第一個贊助商，張嘉豪指這次參賽一下子激勵了自己和找到自信，結果到2016年，張嘉豪更辭去酒店工作，專心成為單板滑雪運動員，並在今年為了實現參與北京冬奧的夢想，開始隻身遠赴智利和歐洲參賽的計劃。