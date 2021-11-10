內地及香港當局積極磋商恢復通關，港府力爭今年12月底前，落實有限度通關，同時還討論明年2月份北京冬季奧林匹克運動會後，即約2月底或3月初，落實下一階段通關安排。由於市場憧憬內地與香港恢復通關，經濟活動進一步開放，本地收租股及零售股逆市走強。

寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩

內地及香港當局積極磋商恢復通關，港府力爭今年12月底前，落實有限度通關，同時還討論明年2月份北京冬季奧林匹克運動會後，即約2月底或3月初，落實下一階段通關安排。由於市場憧憬內地與香港恢復通關，經濟活動進一步開放，本地收租股及零售股逆市走強。

六福集團(0590)現採取多品牌策略，目前合共經營3個品牌，分別是「六福」、「Goldstyle」和「Dear Q」。早前公布次季數據增長理想，期內香港及澳門市場同店銷售增長為1.09倍，其中黃金產品及定價首飾產品的同店銷售增長，分別為1.07倍及119% ，而在低基數效應的情況下，期內澳門市場次季同店銷售增長為3.26倍，主要受惠於零售氣氛改善，當中本地市場的同店銷售增長，從上季度的47%，改善至本季度的63%，當中零售業務為集團主要收入來源。內地開店進度較原定目標超前，其於季內錄得約35%的同店銷售升幅，惟電子商務業務上季銷售金額，同比計錄得65%的增長。

另外，集團第二季於內地淨增加145間自家品牌店。截至上季為止集團全球各地合共設有16間「六福」店舖，內地共有2,528間店舖。集團去年轉虧為盈，期內經營溢利增加7.6%至12.44億元，主因疫情補貼所致。集團現於全球超過2,600間店舖，且銳意拓展多元化產品，為顧客提供更多選擇。集團自2010年起開展中高檔鐘錶業務，現為11個鐘錶品牌的授權經銷商，包括科因沃奇、時度、英納格、浪琴、美度、歐米茄、雷達、瑞士雷米格、天梭及寶爵錶等。

未來擴展集中內地市場

集團未來擴展仍將集中於內地市場，預期於新一財年淨增設350間店舖，主要為品牌店及集中於四五線城市。另集團現時估值僅為明年市賬率約1.4倍，同組周大福則是4.7倍，倘能面對本港零售市道復甦，有利刺激同店銷售回升，及釋放積壓需求明顯釋放，有利其股價反彈動力，加上派息穩定，前景看俏。(筆者為證監會持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益)

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