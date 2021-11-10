澳元上周五在73.60美仙附近獲得較大支持略為反彈，本周初受制74.30美仙阻力走勢偏軟，周二曾回落至73.90美仙水平。雖然部分美國聯儲局官員均於本周初發出傾向明年加息的言論，但美元指數本周早段反而連日下跌，周二更一度回落至93.87水平，主要是美聯儲上周會議僅作出削減購債的行動，依然未有給出加息的確實時間，加上美國本周三將公布10月份通脹數據，部分投資者傾向觀望，抑制美元指數表現。

馮 強

澳元上周五在73.60美仙附近獲得較大支持略為反彈，本周初受制74.30美仙阻力走勢偏軟，周二曾回落至73.90美仙水平。雖然部分美國聯儲局官員均於本周初發出傾向明年加息的言論，但美元指數本周早段反而連日下跌，周二更一度回落至93.87水平，主要是美聯儲上周會議僅作出削減購債的行動，依然未有給出加息的確實時間，加上美國本周三將公布10月份通脹數據，部分投資者傾向觀望，抑制美元指數表現。

據澳洲統計局數據顯示，9月份零售銷售按月上升1.3%，不過卻是4個月以來首次回升，而9月份就業職位則按月下跌1.1%，連續兩個月下跌，數據顯示澳洲第三季經濟將表現偏弱之際，澳洲央行上周五公布的11月版貨幣政策報告已把今年經濟增長預測下修至3%，遜於早前4%的評估，預示下月1日公布的第3季經濟表現將明顯轉弱。澳洲央行將今年及明年的通脹評估分別上調至3.25%及2.25%，頗為接近央行的2%至3%之間的通脹目標範圍，顯示央行沒有急於加息傾向。隨着澳元兌日圓交叉盤過去1周持續反覆下跌，本周二更一度向下觸及83.40水平4周低位，抑制澳元表現，預料澳元將暫時上落於73.00至75.00美仙之間。

金價料反覆上行

周一紐約12月期金收報1,828美元，較上日升11.20美元。現貨金價本周初企穩1,812美元水平走勢偏強，重企1,820美元之上，周二曾向上觸及1,828美元水平9周高位。

美國將於本周三公布通脹數據之際，美國10年期債息依然連日徘徊1.45%至1.50%之間，未有迅速回升，有助金價進一步上移。預料現貨金價將反覆上試1,835美元阻力。

金匯錦囊

澳元：澳元將暫時上落於73.00至75.00美仙之間。

金價：現貨金價將反覆上試1,835美元阻力。