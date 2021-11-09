伊朗外長阿卜杜拉希揚8日表示，與伊朗實現貿易關係正常化是相關方在伊朗核問題全面協議中做出的承諾之一，在奧地利首都維也納舉行的伊核談判必須兌現這一承諾。

伊朗外長阿卜杜拉希揚8日表示，與伊朗實現貿易關係正常化是相關方在伊朗核問題全面協議中做出的承諾之一，在奧地利首都維也納舉行的伊核談判必須兌現這一承諾。

這是5月19日在奧地利維也納拍攝的伊核全面協議聯委會新一輪恢復履約談判政治總司長級會議現場。（新華社資料圖片）

根據伊朗外交部網站發布的消息，阿卜杜拉希揚當天在與英國外交發展大臣特拉斯通電話時表示，當前的伊核困局是美國造成的。維也納談判要想取得成功，需要解除所有對伊制裁、各方恢復履約、確保會談成果得到落實等。

阿卜杜拉希揚表示，在2015年達成伊核協議後，伊朗和英國之間的大部分貿易協定沒有付諸實施，英國需要在增加雙邊貿易和促進金融聯繫方面發揮更積極的作用。

伊朗和歐盟本月3日宣布，伊核談判將於29日在維也納重啟。伊朗方面表示，美國解除對伊制裁和各方恢復履約將是談判的主要議程。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊核協議。2018年5月，美國政府單方面退出伊核協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁。2019年5月以來，伊朗逐步中止履行伊核協議部分條款，但承諾所採取措施「可逆」。

伊核協議相關方會談今年4月開始在維也納舉行，討論美伊兩國恢復履約問題，迄今已舉行6輪。由於美伊分歧嚴重，以及伊朗政府領導層換屆，新一輪會談遲遲沒有舉行。