香港文匯報訊 (記者 莊程敏)香港推動再工化/工業4.0，負責今次研究的香港大學經管學院，引用以色列、新加坡和瑞士三個國家的案例，研究外國政府透過技術及創新活動促進先進製造業發展所採取的具體政策。港大經管學院經濟學教授鄧希煒指出，選擇這三個國家進行案例研究，主要是因為它們在人口和發展階段方面與香港非常相似，但在製造業、工業4.0技術和工業研發(R&D)方面的步伐明顯領先。總括這三個國家的成功因素，政府的支持政策、人才培訓是不可或缺。

發展創新創業孵化生態系統

鄧希煒表示，以色列的例子顯示，當地政府協助初創公司累積經驗，為新公司建立及試驗相關業務，並以中小企業作為主要商業形式，截至2017年共有559,567家公司，其中99.5%為中小企業，加上政府制定明確、有凝聚力和積極主動的政策，持續發展國家創新、創業孵化和初創生態系統，同時亦通過教育系統和軍事力量來支持。

新加坡方面，國家政策吸引跨國公司不斷增加投資高科技、知識密集活動，促進跨國公司從母公司總部轉讓技術到當地子公司。政府與全球大學或公共研究機構建設研發基礎設施，包括麻省理工學院及蘇黎世聯邦理工學院。

瑞士方面，則很懂得善用「瑞士製造」優勢，針對保留高增值產業或製造環節，推動製造業人力資源發展，包括制定《2030年職業教育與培訓策略》，以培訓更多青年入行；利用資訊科技促進商界數碼化，例如制定2020-2023年資訊及通訊技術(ICT)策略，評估其生態系統發展和策略目標。