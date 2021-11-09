近年，歐美等發達國家掀起再工業化熱潮，並成為長期政策。美國相繼啟動「先進製造業夥伴計劃」、「先進製造業國家戰略計劃」，鼓勵高端電子產品、精密製造業、汽車等高端製造業重返美國。一向重視工業的德國，2013年就推動「工業4.0」國家戰略，支持工業領域研發創新。內地2015年發布的「中國製造2025」，推動機械設備、智慧製造、綠色產業等「五大工程」、「十大重點領域」，致力發展成世界製造強國。以色列、新加坡、瑞士的人口規模、發展狀況與本港相近，但此三國的製造業、智能產業和工業研發的發展明顯領先本港。本港要改變經濟過於依賴金融、房地產等少數行業的局面，更應在再工業化方面急起直追。

生產力促進局聯同港大經管學院對本港再工業化問題進行調查，發現超過五成企業有意將生產線遷回或擴展至香港，但認為本港沒有足夠的空間建立自動化生產線。再工業化是全球主要經濟體發展的大勢所趨，香港擁有再工業化的優勢和基礎，特區政府應與時俱進，扣緊港深同城化、粵港澳大灣區一體化的機遇和方向，與業界深入互動、與內地政府加強協調合作，制訂切實可行的再工業化頂層規劃，提供必要的產業扶持，積極培育優勢產業，令「香港製造」的品牌再次發光發亮，提升本港整體競爭力。

近年，歐美等發達國家掀起再工業化熱潮，並成為長期政策。美國相繼啟動「先進製造業夥伴計劃」、「先進製造業國家戰略計劃」，鼓勵高端電子產品、精密製造業、汽車等高端製造業重返美國。一向重視工業的德國，2013年就推動「工業4.0」國家戰略，支持工業領域研發創新。內地2015年發布的「中國製造2025」，推動機械設備、智慧製造、綠色產業等「五大工程」、「十大重點領域」，致力發展成世界製造強國。以色列、新加坡、瑞士的人口規模、發展狀況與本港相近，但此三國的製造業、智能產業和工業研發的發展明顯領先本港。本港要改變經濟過於依賴金融、房地產等少數行業的局面，更應在再工業化方面急起直追。

本港土地、人力成本昂貴，一直被視為窒礙本港再工業化的「死穴」。此次調查顯示，有超過五成企業願意回流香港，情況令人鼓舞；而受訪企業普遍反映本港廠房空間、研發人才不足等憂慮，其實也為本港再工業化提出難點所在和突破方向。本港作為國際金融經貿中心，擁有法治健全、資金出入自由、知識產權保護制度完備、大學科研基礎扎實、與國際市場高度接軌等的既有優勢，加上中央明確支持本港發展成為國際創科中心，本港再工業化有很多不可多得的潛在優勢。

要尋找適合本港的再工業化道路，首先要有一套前瞻性、連續性的產業規劃。解決工業用地不足，提供稅務優惠，吸引鼓勵企業來港發展，這些都需要政府全面統籌規劃，提供再工業化的推動力。能否成功制訂產業規劃，最關鍵是政府必須摒棄「過分相信自由市場」、「大市場、小政府」的管治思維，積極主動為本港產業發展布局謀篇。

其次，要精心選擇、培育優勢產業。與本港一河之隔的深圳，是跨越式發展高新產業的典範。早在1998年，深圳就頒布《關於進一步扶持高新技術產業發展的若干規定》，推出一系列扶持政策措施；2018年深圳出台《加快高新技術產業高質量發展更好發揮示範帶動作用的決定》，明確要發展「七大工程」。深圳以成立創新投資基金、創辦產學研基地、高新技術成果轉化等配套措施，形成孵化初創企業的成熟機制，完成多次「騰籠換鳥」，從「深圳加工」、「深圳製造」到實現「深圳創造」。特區政府應借深圳的他山之石，推出本港的扶持優勢產業整體規劃和相應措施。

第三，本港再工業化之路，必須切合本港和國家發展所需，着眼於與內地尤其是灣區的產業鏈分工。此次本港再工業化的調查對象，是食品科技、健康科技、綠色科技等本港極具潛力的三大產業，調查還指出，本港具有發展新一代半導體的優勢，可建立芯片設計中心，也正配合國家發展策略。香港的再工業化要既能發揮香港所長，又能與深圳和灣區其他城市實現分工互補，從而形成具有強大競爭力的優勢產業鏈。