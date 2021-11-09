香港文匯報早前踢爆兒童服裝品牌Chickeeduck周小龍疑似偷食女下屬事件。周小龍本人沉寂了一段時間後又露出煽暴本性，香港文匯報記者近日到其多間店舖查看，發現有關店舖內售賣的一款冬季外套上貼有象徵「黑暴」的卡通圖案，並配有涉嫌煽暴的英文字句。據悉，有人因感到商舖貨品銷量不好而刻意展示「黑暴」標識，企圖刺激攬炒派支持者前來幫襯，既能煽暴又能趁機掠多一筆。有法律專家指出，周小龍多次高調出售印有黑暴標誌的商品，已涉嫌違反香港國安法所指的煽動、協助、教唆分裂國家行為，執法部門應進行嚴肅處理。 ●香港文匯報記者齊正之、張得民

法律專家：屢售黑暴商品涉違國安法

香港文匯報早前踢爆兒童服裝品牌Chickeeduck周小龍疑似偷食女下屬事件。周小龍本人沉寂了一段時間後又露出煽暴本性，香港文匯報記者近日到其多間店舖查看，發現有關店舖內售賣的一款冬季外套上貼有象徵「黑暴」的卡通圖案，並配有涉嫌煽暴的英文字句。據悉，有人因感到商舖貨品銷量不好而刻意展示「黑暴」標識，企圖刺激攬炒派支持者前來幫襯，既能煽暴又能趁機掠多一筆。有法律專家指出，周小龍多次高調出售印有黑暴標誌的商品，已涉嫌違反香港國安法所指的煽動、協助、教唆分裂國家行為，執法部門應進行嚴肅處理。 ●香港文匯報記者齊正之、張得民

由周小龍管理的童裝品牌Chickeeduck，近日在社交平台專頁上高調宣布會在包括網店在內的指定店舖售賣兩款「冬季」服裝，而其官網也用視頻的方式展示有關「新裝」，其中一件，是厚款情侶拉鏈外套，為「怕凍朋友招手區」。在僅僅10秒的視頻廣告中，不是介紹該服裝的長處，而是刻意展示外套上出現的兩款鮮明圖案標誌。

仔細觀察，在該兩款標誌中，一個印有普通公仔，另一個則是戴着頭盔、豬嘴面具和眼罩，手提旗幟的「黑暴」形象的公仔。雖然圖案有所不同，但均寫有「FREEDOM FIGHTERS」（自由戰士）的英文字句。可能是為了吸引「黃絲」支持者前往購買，該貼文下專門打上「黑暗中隱藏」、「曙光中特別耀眼」的標籤。

內印暴徒形象 出片公開宣傳

香港文匯報記者近日分別到該官網指定的荃灣及天后店舖觀察，發現店內仍有很多印有「黑暴」象徵的產品售賣，包括日曆、手機殼、襪及部分衣服等，它們大多被放置在售貨架上，而Chickeeduck社交平台專頁宣布售賣的所謂「香港加油」上衣及「黑暴」標誌的拉鏈外套，則被分別掛在兩處衣架上。前者上衣，印有所謂「香港加油」的標誌，被別在衣服胸前位置。由於該衣服為灰色，而標籤為黑色，標籤顯得格外明顯。與專頁顯示的樣板和介紹並不吻合。

至於情侶款拉鏈外套，則在衣服內外均印有不同的標識圖案。拿起衣服觀察，外套的背部，印着大約有巴掌大的普通的公仔圖案，在外套內裏的同樣位置，則是「黑暴」形象公仔作為標識圖案，企圖在打法律的「擦邊球」。

多方廠家割席 現靠害印尼廠

記者到場觀察時，有店員特別努力推介該兩款新品。記者所見，在衣物的產地來源標籤上，標明有關衣服產自印尼，但其他的衣物及產品，卻未見生產地。據悉，這些衣服過往由內地、馬來西亞、越南、緬甸等地生產後，再運往香港售賣，但過去一年多來，周小龍高調撐暴，並在店舖內展示黑暴塑像，令到過往的一些廠商拒絕再為該品牌生產，因此，只能轉到不知周小龍「內情」的印尼廠商生產。

據了解，某些境外廠商已知悉周小龍涉嫌煽暴的情況，擔心會影響其涉港的生意。

記者發現，就算是假日期間，也鮮少有人光臨兩家店舖，僅有的數名顧客，對店內的產品也只是拎起又放下，而上述的兩件衣服更是少人問津。有顧客離開店舖後向記者表示，「前幾年曾有買有關品牌的服裝畀小朋友，但近年發現其質量並不如以前，所以買唔落手。」