台灣積體電路製造股份有限公司(簡稱台積電)資深副總經理秦永沛10日表示，芯片荒還會持續一段時間，供應鏈混亂讓芯片荒更嚴重;台積電將持續擴產，預估今年至2023年，擴產速度是2018年至2020年的兩倍。
據中新社綜合台媒報道，台積電9日宣布將在高雄設置7納米及28納米製程的12寸晶圓廠，計劃於2022年動工、2024年量產。
秦永沛10日在一場論壇上分享半導體產業趨勢與創新時談到，目前芯片荒沒有緩解，加上供應鏈混亂，使得問題更加嚴重。這還是短期問題，需求面包括高效能運算需求增加以及數字轉型浪潮，才是急需面對的大課題。
展望產業發展趨勢，秦永沛預估，到2025年，半導體產業年複合成長率可超過10%。
在先進製程進展方面，秦永沛重申，台積電3納米先進製程規劃明年下半年進入量產。此外，在研發投資方面，目前台積電研發團隊人數已超過2萬名，費用超過1000億元(新台幣，下同)，未來會持續增加。
另據報道，台積電10日公布，2021年10月合併營收約為1345.39億元，較上月減少11.9%，較去年同期增加12.8%。2021年1月至10月台積電累計營收較去年同期增加17.0%。
責任編輯： 之袁
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