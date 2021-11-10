11月8日是美國向全球半導體企業索取數據的最後期限。美國政府網站數據顯示，70多家實體已向美國商務部提交半導體供應鏈相關信息。分析人士指出，美國口頭上希望企業「自願」配合，實為強取，給企業帶來困擾，引發行業擔憂。

11月8日是美國向全球半導體企業索取數據的最後期限。美國政府網站數據顯示，截至8日，70多家實體已向美國商務部提交半導體供應鏈相關信息，其中包括亞馬遜、思科、美光科技、台積電、聯華電子、韓國SK海力士、日本索尼半導體解決方案等知名企業。分析人士指出，美國口頭上希望企業「自願」配合，實為強取，給企業帶來困擾，引發行業擔憂。

美國強勢索取

今年年初以來，全球半導體短缺現象日益突出，多家汽車製造商因「缺芯」被迫停產或減產。以應對全球芯片危機為名，美國商務部於9月23日發出通知，要求全球半導體供應鏈主要企業在45天之內提供相關信息，包括庫存、產能、原材料採購、銷售、客戶信息等。信息徵集對象涵蓋整個半導體供應鏈，包括半導體設計和製造企業、材料和設備供應商、中間商以及終端用戶。

在美國商務部網站上可以看到，此次美國向企業索要的信息包括過去三年企業訂單出貨情況、庫存情況、交貨時間、每種產品的主要客戶信息等，問題清單非常詳細。

白宮稱，美方尋求相關信息的目標是「了解和量化供應瓶頸」。美國商務部長雷蒙多在接受媒體採訪時警告，如果企業不做出回應，美方可能會動用《國防生產法》和其他工具迫使企業交出數據信息。

美國商務部副部長唐·格雷夫斯稱，當前美國半導體行業面臨兩大危機，一是半導體供應短缺擾亂了許多關鍵行業，並造成企業裁員和經濟復甦放緩;二是美國在半導體供應鏈的長期領導力面臨威脅，過去20年美國佔全球半導體生產的比重大幅下滑。

美國商務部稱，美國企業依賴來自外國的半導體，特別是來自亞洲的半導體，構成了供應鏈風險。新冠疫情期間半導體供應短缺凸顯針對這些關鍵產品建立穩定供應鏈的重要性。

企業被迫配合

儘管雷蒙多日前在白宮新聞會上再次聲稱，美國政府的行為不是「脅迫」，而是要求企業「自願」配合，但美國政府強勢獲取信息的行為顯然讓企業犯難：交出信息，家底亮光、競爭力削弱且有違反保密協議風險;不交，則難免遭到美國「大棒」制裁報復。

美國歐亞集團全球科技政策主管保羅·特廖洛說，像三星、台積電等大公司並不能移交關於客戶的最敏感數據信息，因為它們通常與客戶簽訂了非常嚴格的保密協議，因此許多企業可能會對相關數據進行「模糊化」處理。

美國商務部網站顯示，企業提交的信息涉及半導體產品類型、產能、庫存、原材料採購等，其中涉及企業商業機密的信息不對公眾顯示。

韓聯社報道稱，韓國兩大芯片製造商三星電子有限公司和SK海力士公司已向美國政府提交了其芯片業務部分信息，但均未提交客戶資料等敏感信息。

韓國產業通商資源部日前表示，美國商務部要求企業提交的數據範圍廣而且其中還包括商業機密，這對韓國來說是一大擔憂。韓媒《每日經濟新聞》報道，韓國產業通商資源部長官文勝煜將於11月9日至11日赴美訪問，與雷蒙多會晤，重點討論半導體供應鏈問題。

《韓國日報》援引韓國半導體行業人士分析報道，美國有可能要求相關企業提交補充材料，美國政府和半導體行業間的較量才剛剛開始。

韓媒《今日財經網站》指出，如果美國不僅僅為了解決半導體問題，而是有更大野心，那麼半導體短缺狀況有所好轉後，美國依然會提出無理要求。

行業表達擔憂

美國商務部收集敏感數據信息對全球半導體產業利益攸關者發出了令人擔憂的信號。代表亞馬遜、谷歌等美國科技公司利益的信息技術工業委員會8日在向美國商務部提交的書面意見中表示，商務部要求企業提交敏感和專有信息的做法並非解決與半導體供應相關問題的最有效方式，該委員會對商務部收集數據的做法表示擔憂，因為目前並不清楚這些數據將會被如何使用，以及誰會接觸到這些數據。

該委員會表示，信息和通訊技術產品涉及許多不同類型芯片和數百個供應商，蒐集上報相關數據明顯會加大企業負擔。市場需求和供應瓶頸幾乎每周都在動態變化，美國商務部收集的數據信息不一定能準確反映半導體供應鏈的全貌。

美國智庫戰略與國際研究中心高級副總裁馬修·古德曼指出，美國希望與韓國合作建立更加安全和更具韌性的半導體供應鏈，但同時又強調加大美國本土半導體生產，出台對美國供應商更優惠的「購買美國貨」政策，此外美韓半導體企業在市場上還是競爭對手，這些分歧和矛盾可能會阻礙雙方在半導體領域的合作。

（來源：新華社）