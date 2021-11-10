●黃先生在燈飾店內加裝感應器，部分燈飾在有人經過時才會亮起。 香港文匯報記者 攝

●劏房業主會自行加裝電錶量度各房用電量以收取電費。 受訪者供圖

●梁先生家中天台的太陽能板。受訪者供圖

兩電疫市下加電費5.8%至7%，首當其衝是一班基層市民，尤其是住在翳焗環境下的劏房戶及天台屋居民，他們呆在家不開冷氣會「頂唔順」，電費慳無可慳，還要面對業主濫收電費的不公對待。作為用電大戶的商戶，每月動輒交逾萬元電費，即使只加7%，也要交多數百元，甚至近千元電費，然而在疫市下卻沒有加價的本錢，唯有硬食電費加幅。不過，有市民就自行收集太陽能發電，擺脫任人刀俎的困局之餘，還能倒賺電費。 ●香港文匯報記者 文森、黃恆諾

【個案1】天台屋劏房恐加得更勁

本港經濟稍見起色，基層市民仍未受惠，中電及港燈即「疫市」加電費，令基層市民的生活百上加斤。有居於天台屋的住戶直言天氣炎熱，夏天在家不開空調「頂唔順」，而且業主濫收較市價高兩三成的電費，倘兩電加價，劏房及天台屋住戶便傷上加傷。

居於天台屋的齡姐早前也曾居於劏房，她指出不論居於劏房或是天台屋，電費、租金都是難以節省的一環，「多數係用共用電錶，你唔用其他人都會用。」

她指出，不少劏房業主會自行安裝電錶量度用電量以收取電費，但大多會濫收電費，電費已較正常高兩三成，料未來加電費，業主也不會突然「良心發現」，只會進一步轉嫁給租客，甚至再「加多啲」。

齡姐直言，現時「乜都貴」，買餸都「計住計住」，她一般都是選擇購買急凍肉，並會於夜晚、臨近收檔時去選購，兒子已很久沒有吃過新鮮肉類，慨嘆加電費後會令生活苦況雪上加霜。

「頂唔順先開冷氣」

同樣居於天台屋的王小姐表示，夏天在家不能不開空調，幸有獨立電錶，沒有被業主濫收電費，惟每月電費仍高達逾千元：「其實我哋已經好慳電，天熱時盡量忍耐，一直開風扇，到真係頂唔順先開冷氣。」

對兩電準備再加電費，王小姐直言感到很大壓力，但也無可奈何，唯有減省其他生活開支：「佢話要加，我哋有咩計？食方面再慳啲，家一兩星期都會出街食一次飯，之後唔會啦！」

關注基層住屋聯席建議，政府應為所有不適切居所（包括劏房、天台屋）住戶直接提供「能源補貼」，「電費登記人多數是業主，所以業主才收到資助，劏房戶未能受惠，故建議向住戶直接提供補貼。」聯席又建議政府延長開放公共設施，因不少不適切居所住戶在夏天會到公共設施流連以減少用電。

【個案2】洗衣店料電費月增750元

「燈油火蠟」是商舖打開門做生意必不可少的開支，兩電明年在疫情影響猶在之下加電費，勢必加重商界壓力，有每月交逾萬元電費的洗衣店負責人估計，日後需多繳付逾750元電費，但只能「硬啃」，難以將額外的電費成本全數轉嫁予顧客，以免趕客。有燈飾店負責人為彌補電費加幅，決定開源，兼營不同的業務。

「慳電膽」近年逐步被更具能源效益的LED燈取代，但電費仍然是燈飾店最吃力的開支，旺角一間燈飾店的負責人黃先生近年在店內安裝多個感應器，令燈飾在有客人進入店舖甚至經過時才自動亮起，「我們是樓上舖還可以這樣做，但如果是街舖，怎可以不開燈？」

燈飾店兼營燈箱修水電

兩電今年加電費的原因主要受國際天然氣價格飆升影響，但兩間公司逐漸改用更環保的發電方法，例如興建新燃氣發電機組取代傳統燃煤發電，亦會加劇將來的電費上升壓力，黃先生直言疫情下市民的消費較以往審慎，對所面臨的困境感到無奈。

黃先生說：「現時只能兵來將擋，除了售賣燈飾外，亦會製作燈箱，已經再沒有方法節流，只能開源，例如幫客人整燈，最少讓師傅有工開，掙多幾百元也好。」他補充，自己現時甚至會提供水電維修服務，盡可能開拓更多收入來源。

洗衣店負責人楊小姐亦向香港文匯報記者透露，現時每月要支付1.2萬元至1.3萬元電費，「乾衣機好食電！」來年加電費，電費開支增加逾750元。她認為兩電明年加電費會嚴重影響他們的經營空間，「現時市道不好，洗衣店加價亦要考慮顧客的消費能力，過往加價每袋衣物都是多收一兩元，也不能完全彌補電費增幅，估計今次亦要自己承擔大部分電費增幅。」

【個案3】村屋天台發電 有淨電費落袋

在全球燃料價格不斷飆升下，電費加風難遏，故愈來愈多市民透過安裝太陽能板發電不求人，不但可以慳電費，還可以靠此賺錢，不少太陽能板用家組織起來交流心得，並在fb專頁晒電費單，其中有人兩個月向電力公司賣出逾萬元電能。

兩電早年推出「上網電價計劃」，已安裝太陽能光伏或風力發電系統的市民，能以一般電費最高5倍的水平，向電力公司售賣所生產的可再生能源。家住元朗大棠村村屋的梁先生是其中一員，他約兩年前花14萬元在村屋天台安裝太陽能板，剛過去的暑假，幾乎每月能收集價值數千多元的太陽能，「收益視乎月份，夏天太陽最曬最猛時，又冇落雨嘅時候有試過扣埋我們用電量，仍有3,000元袋。」

以一個月淨袋3,000元計，一年能夠收取3.6萬元，4年就能收回安裝太陽能板的成本費用，之後便能穩賺。梁先生滿意此計劃，但認為部分限制條件可以進一步放寬，例如安裝的位置及面積要求，「目前計劃只限安裝在天台，應該不限於天台囉，露台都可以裝就更加好。同時計劃規定，太陽能板不能佔用天台超過一半面積，我覺得面積再大啲都好啊。」

成本14萬 4年回本

梁先生亦認為計劃不能只限於村屋，可引入至其他住宅位置，對市民及社會都有好處：「我介紹畀好多朋友叫佢哋安裝，佢哋唔係住村屋都冇辦法裝，如果計劃引入到其他地方都幾好，市民可以唔使交電費又有錢收，太陽能發電環保對社會又好。」

住在元朗的林先生家中安裝太陽能板逾一年，當初安裝太陽能板的費用近14萬元，單是夏季時兩個月的電價收益為6,000元以上，其他季節收益則稍少些，「秋季就相對冇咁多，每個月2,000蚊左右。」

林先生也滿意該計劃，「好多住村屋嘅朋友都來問裝咗之後點樣，佢哋亦都想裝。」林先生希望政府可以放寬部分限制，例如延長計劃，「家太陽能板下邊要通風，規定不能圍封，希望能夠用玻璃圍起來，變作多一個室內空間，啲空間可以用得更加好。」林先生亦希望太陽能板安裝的範圍愈大愈好，惠及更多港人。

中電總裁蔣東強昨日在記者會上也表示，客戶對「上網電價」計劃反應踴躍，截至今年9月底收到逾1.74萬宗申請，90%已獲批准，如全部投入運作，可產生逾239兆瓦電力，相等於5.4萬家庭的1年用電量。由於「上網電價」以及「可再生能源證書」計劃的成本下降，中電正與特區政府檢討兩計劃的「收電」價格水平，會適時公布結果。