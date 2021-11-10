香港文匯報訊（記者 邵昕）全球新冠疫情不斷變化，提高本地疫苗接種率是保護市民的最佳辦法。內地近來不斷提高新冠疫苗接種率，更開始對18歲或以上者展開接種第三針疫苗的計劃，以達到更佳的保護。政府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇指出，內地雖然人口龐大，但疫苗接種的動員效果超卓，香港特區政府也應跟隨內地的步伐，展開第三針疫苗接種計劃，此舉有助兩地恢復正常通關，又強調第二針與第三針的副作用相若，且相信之後只需相隔兩三年補打一針。

副作用相若第二針 每兩三年補打

袁國勇表示，雖然內地人口眾多，但隨着各項鼓勵接種措施的推展，首兩劑新冠疫苗接種率已接近75%，超過香港水平，預計明年3月內地接種率將超過90%，向全民接種邁進。同時，內地就18歲或以上者接種第三針新冠滅活疫苗的工作亦有序推展中，預計至明年7月或11月，第三針疫苗接種的比例亦有機會達至70%以上。

香港若想與內地恢復正常通關，防疫抗疫措施必須接軌，但觀乎香港目前疫苗接種走勢，接種率升幅緩慢，第三針加強劑接種亦剛剛起步，若維持目前的趨勢，兩地疫苗接種率將難以同步，勢必影響恢復正常通關的進程，香港特區政府必須盡快採取措施提高接種率。

袁國勇表示，從醫學角度來看，接種第三針新冠疫苗非常有必要，人體的免疫系統運作需要不停訓練，免疫系統從打第一針疫苗開始留下記憶，到再打第二針疫苗時有加固作用，第三針疫苗則有穩定效果。隨着B細胞記憶愈來愈強，疫苗等作用亦愈來愈持久穩定，以往所打的疫苗，如破傷風疫苗、小兒麻痹疫苗等，很多都需要打超過三針，新冠疫苗亦不例外。

出於醫學防疫等角度，他強調第三針乃至之後等加強劑很有必要，又相信之後未必需要每半年補打一劑新冠疫苗，「有機會兩三年才需要補打一針。」