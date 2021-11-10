美國計劃雖宣示「協助中等收入和低收入國家建設基礎設施」為核心目標，背後企圖卻昭然若揭，一經推出即被解讀為針對中國「一帶一路」倡議的「西方方案」，甚至是特朗普政府打壓中國策略的升級版。美國欲拉攏盟友在全球基建上抗衡中國，弱化「一帶一路」的全球影響力，其實是把全球基建當作政治武器，把盟友綁上「戰車」，開闢壓制中國的「新冷戰」戰場。

有外媒報道，華府官員稱，計劃明年1月起在全球投資5個至10個大型基建項目，以抗衡中國的「一帶一路」倡議。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，全球基礎設施領域合作空間廣闊，各類相關倡議不存在相互抗衡或彼此取代的問題，希望美方實實在在行動，推動世界各國共同發展振興。全球基建是惠及第三世界、促進國際社會互利共贏的公共項目，中美理應同擔責任；美國以地緣政治、零和博弈的過時冷戰思維對待全球基建，不僅無損「一帶一路」受到國際社會歡迎的大勢，反而會因意識形態掛帥而令國際社會對美國計劃避之則吉，計劃恐將「爛尾」收場。

美國計劃雖宣示「協助中等收入和低收入國家建設基礎設施」為核心目標，背後企圖卻昭然若揭，一經推出即被解讀為針對中國「一帶一路」倡議的「西方方案」，甚至是特朗普政府打壓中國策略的升級版。美國欲拉攏盟友在全球基建上抗衡中國，弱化「一帶一路」的全球影響力，其實是把全球基建當作政治武器，把盟友綁上「戰車」，開闢壓制中國的「新冷戰」戰場。

中國自2013年提出「一帶一路」倡議以來，堅持共建人類命運共同體之路，與「一帶一路」沿線國開展、深化基礎建設、能源、通信、農業等全方位合作，創造了數以百萬計工作崗位，惠及各國民眾。截至2021年3月，中國已經與141個國家和31個國際組織簽署了200份共建「一帶一路」合作文件。實踐證明，「一帶一路」倡議不僅符合經濟發展規律，也符合人類社會發展的歷史邏輯，促進各國形成更加緊密的利益共同體、責任共同體、命運共同體。

美國作為全球最發達、綜合實力最強的國家，若從協助發展中國家出發，運用自身優勢為全球提供高質量公共產品，與中國各盡其力推動國際社會解決發展問題，中美及受助國以至各方都能受惠。可惜，美國的全球計劃尚未啟動，就迫不及待表明計劃是為了抗衡中國、抵消「一帶一路」影響力。這種飽含政治圖謀、以擴張美國霸權為目的的基建計劃，完全違背命運與共、合作共贏的世界潮流，怎麼可能受到世界的歡迎。

美國國務卿布林肯曾在記者會談及「一帶一路」與「重建美好世界」的區別。布林肯稱，對全球中低收入國家的基礎設施進行投資是必要的，但競賽必須「逐優而非逐底」。有分析指出，布林肯的言外之意，美國的基建援助將以人權、民主等美式價值觀作為「附加條件」。美國憑什麼自信認為，發展中國家會放棄無附加條件的「一帶一路」 ，而選擇美國「價值觀驅動」的基建計劃？更何況，美國及西方如今深陷經濟危機，債台高築，製造業空心化，美國的加州高鐵已成爛尾工程，美國有何財力能力協助發展中國家搞基建？

全球基建是一項投資龐大、牽涉廣泛的國際合作項目，並非任何大國能夠獨攬。如同應對氣候危機需要中美聯手、引領全球合作一樣，美國應跳出零和競爭思維，尋求中美在全球基建等領域開展互利合作，發揮各自優勢，造福全球。