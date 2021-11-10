李家超表示，昨日他到昂船洲軍營駐香港部隊展覽中心參觀以「夢起東方」為主題的展覽，包括中國夢、強軍夢、香江衛士三個主題展廳和裝備模型展示區，聽取人員的詳細介紹，並從展示的圖片、實物、場景和視頻看到中華民族的燦爛文明，在中國共產黨領導下，帶領中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，不斷提升人民的獲得感、幸福感及安全感。

●李家超(左一)昨日到昂船洲軍營駐香港部隊展覽中心，參觀以「夢起東方」為主題的展覽。政務司司長辦公室fb圖片

香港文匯報訊 今年是中國共產黨建黨百周年，昂船洲軍營駐香港部隊展覽中心今年7月建成開放。香港特區政府政務司司長李家超昨日在facebook以「輝煌成就 無比自豪」為題發帖，表示他昨日到該處參觀以「夢起東方」為主題的展覽，看到中華民族的燦爛文明在中國共產黨領導下偉大飛躍，令他深感自豪。他預告該展覽中心將會逐步開放，讓香港市民能進一步認識國家安全觀，增強對國家民族的認識和國家觀念。

李家超表示，昨日他到昂船洲軍營駐香港部隊展覽中心參觀以「夢起東方」為主題的展覽，包括中國夢、強軍夢、香江衛士三個主題展廳和裝備模型展示區，聽取人員的詳細介紹，並從展示的圖片、實物、場景和視頻看到中華民族的燦爛文明，在中國共產黨領導下，帶領中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，不斷提升人民的獲得感、幸福感及安全感。

同時，他感受到人民軍隊比任何時候都更強大、更有力量，「國家在發展進程中從極不平凡的道路走過來，我們不僅見證歷史，更在創造歷史，我為國家取得的輝煌成就感到很自豪。」

李家超表示，駐港部隊是中央派駐香港特區的部隊，透過防務工作維護國家的主權、統一及領土完整，而進駐香港特區24年來，一直守護着國家和特區的安全，是保障特區長期繁榮穩定的堅實後盾，並嚴格依法履行職務，支持特區政府依法施政，愛國愛港，深得市民信任和愛戴，他為此向駐港部隊由衷感謝和崇高致敬。

他還透露，該展覽中心將逐步開放，提供良好機會予市民進一步加深認識國家安全觀，增強對國家民族的認識和國家觀念。