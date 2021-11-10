何君堯表示，未來幾年香港將進入關鍵時刻，尤其是承接國家「十四五」規劃，香港將迎來新天地，要全力以赴，再上新高峰。今次立法會選舉後，將有很多愛國愛港、對香港一腔熱誠的政治人物為香港鋪橋搭路。他認為在立法方面要拆牆鬆綁，將舊的、不合時宜的政策進行修改和改革，在法律上去除障礙，助香港再次前行、再上高峰。

●孫東

●何君堯

第六屆立法會新界西議員何君堯昨日報名參選，轉戰選舉委員會界別。他表示會抱着忠勇堅定、努力實幹的態度，希望在未來幾年的關鍵時刻，繼續為港人服務，相信香港將會再上新高峰。

何君堯表示，未來幾年香港將進入關鍵時刻，尤其是承接國家「十四五」規劃，香港將迎來新天地，要全力以赴，再上新高峰。今次立法會選舉後，將有很多愛國愛港、對香港一腔熱誠的政治人物為香港鋪橋搭路。他認為在立法方面要拆牆鬆綁，將舊的、不合時宜的政策進行修改和改革，在法律上去除障礙，助香港再次前行、再上高峰。

他希望今次選舉過程一切順利，以和平理性進步的態度進行，向世界展現香港能力，展示港人攜手前行的決心。

城市大學生物醫學工程學系講座教授孫東昨日亦報名參選選舉委員會界別。他表示，在香港高等教育、科研、管理第一線耕耘了二十載，堅信香港完全可以做出世界第一流的科研成果，培育出極富創造力的青年人才，又指自己強烈感受到今日的香港，尤其是年輕人求新、求變、求發展的迫切心聲，他願為香港科創發展盡力，為香港再出發出一分力。

他表示，希望以「縱橫論」推進香港科創發展，「縱」就是打造以科研原創、成果轉化、產業發展為主線的科創生態鏈，「橫」就是營造含政策、人才、資金三要素的科創條件與環境。崇尚理性務實、協同發展。篤信以行動，實現科創為民、為港、為國的目標。

孫東畢業於清華大學，回歸前來港，在中大修讀博士，及後再到加拿大深造，學成後回港在城市大學任教至今。

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