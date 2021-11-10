鄧家彪在觀塘區議會副主席呂東孩、區議員龐智笙等人陪同下，探訪茶果嶺村寮屋區兩戶長者。90多歲的莫婆婆一家四代十人共住一間兩層寮屋，屋內漏水、採光問題嚴重，婆婆希望將來能通過政府的重建計劃上樓，親人住得近些方便照顧。80歲的李伯伯居住寮屋20多年，直言擔心入住公屋的房租問題。

●鄧家彪（左二）探訪茶果嶺村長者。香港文匯報記者 攝

香港文匯報訊（記者 子京）已報名參選九龍東地區直選的鄧家彪昨日落區探訪觀塘茶果嶺村貧窮戶，了解住戶居住環境並聽取意見。鄧家彪同時公布「無窮之路」扶貧及勞工政綱，冀從問題根本作出改變，令香港踏上「無窮之路」。

鄧家彪在觀塘區議會副主席呂東孩、區議員龐智笙等人陪同下，探訪茶果嶺村寮屋區兩戶長者。90多歲的莫婆婆一家四代十人共住一間兩層寮屋，屋內漏水、採光問題嚴重，婆婆希望將來能通過政府的重建計劃上樓，親人住得近些方便照顧。80歲的李伯伯居住寮屋20多年，直言擔心入住公屋的房租問題。

鄧家彪表示，政府關鍵是做好安置及補償，以及對年資長的住戶考慮進行原區安置。針對低收入家庭，政府可以推進社區持續服務，讓家庭釋放勞動力，提升經濟收入，同時提供更好社區照顧服務給長者，令市民感受到遷住到新社區一定是利大於弊。

鄧家彪還公布其「無窮之路」扶貧及勞工政綱，在勞工方面倡議「人人有工開」、「人人有保障」，並提出四項扶貧政策倡議，全方位減貧措施方面，包括建議政府增加扶貧力度，訂定「基本生活保障線」等；在紓減在職貧窮方面，他建議取消政府外判制度，增加再培訓課程，協助就業轉型等；在消減長者貧窮方面，他建議增加60歲以上長者福利及就業保障等；在擺脫跨代貧窮方面，他建議支援基層兒童學習及生活所需。

已報名參選同一選區的還有顏汶羽。