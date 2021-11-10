●劉卓裕　 fb圖片

荃灣區議員劉卓裕昨日報名參選新界西南地區直選。劉卓裕稱，「覺得做得啱嘅事一定會做」，會堅持自己理念，與市民前行，「希望可以喺議會發聲，而唔係『一言堂』」。

已報名參選同一選區的還有：陳恒鑌、陳穎欣。