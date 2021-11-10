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【地區直選 新界西南】劉卓裕：堅持理念與民前行
2021-11-10 04:43:27
香港
已報名參選同一選區的還有：陳恒鑌、陳穎欣。
●劉卓裕 fb圖片
荃灣區議員劉卓裕昨日報名參選新界西南地區直選。劉卓裕稱，「覺得做得啱嘅事一定會做」，會堅持自己理念，與市民前行，「希望可以喺議會發聲，而唔係『一言堂』」。
已報名參選同一選區的還有：陳恒鑌、陳穎欣。
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