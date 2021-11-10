● 西安交通大學第一附屬醫院國產ECMO研發團隊。 受訪者供圖

香港文匯報訊（記者 李陽波 西安報道）陝西西安醫務工作者張帆表示，國產ECMO一旦大量進入市場並得以應用，不僅完全打破國外壟斷和技術壁壘，同時也將極大地降低市場價格，減少患者的醫療支出。「此外，這或許也代表着一種信號，會鼓勵更多的醫療機構在國產高端醫療器械研發上投入更多人力物力，從而實現更多的突破。」醫務工作者李先生亦表示，每一個中國醫生都希望能用上國產設備，希望此次臨床能成為一個契機，讓國產ECMO早日量產入市，早日遍及中國每一所醫院。

非典期間開始臨床動物實驗

據介紹，西安交通大學第一附屬醫院心血管團隊已從事ECMO臨床應用及相關研究超過20年。醫院早在2003年非典期間就已接觸ECMO，並開始進行臨床動物實驗與技術培訓。至今ECMO技術已經非常成熟，救治範圍輻射陝西、甘肅、寧夏等地，成功救治數百例患者，並創造了無數個第一次，如，2005年應用ECMO成功救治第一例心功能不全瓣膜患者；2009年實施西北第一例清醒狀態下ECMO；2013年成立ECMO團隊；2018年完成西北第一例ECMO陸空轉運心臟病重症患者，西北第一例清醒狀態下V-V（靜脈到靜脈）及V-A（靜脈到動脈）ECMO等等。

2017年，團隊聯合四川大學國家生物醫學材料工程技術研究中心團隊，西安交通大學機械學院團隊及西安京工醫療科技公司，針對ECMO設備全血液接觸面長效抗凝塗層、磁懸浮離心泵、超聲流量探頭、程控監測系統及ECMO膜肺展開深入設計和研發。

系統性能穩 生物相容性好

在國產ECMO研發中，團隊充分分析比較了國外同類產品的優缺點及臨床使用存在的問題，設計出針對中國臨床需求的國產化ECMO。研發中，團隊採用多目標優化和數值仿真方法獲得離心泵流道最優設計方案，採用芯片化控制模式保證ECMO控制的精準性和長時間工作的安全性，採用仿生塗層新技術獲得了比國外同類產品更優異的長效循環抗凝血效果。經測試，國產ECMO系統性能穩定，生物相容性良好。2020年新冠疫情發生前，研發團隊已基本完成ECMO離心泵設備及全系列耗材的樣品試製，並進行了針對抗凝塗層的大動物實驗。