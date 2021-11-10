中國著名傳染病專家陳菊梅教授因病醫治無效，於2021年11月5日9時20分逝世，享年96歲。在人們記憶中，陳菊梅永遠站在傳染病防治和衞生防疫最前線。78歲那年，她在非典抗擊前線，主持編寫出第一本《非典型肺炎防治手冊》。2008年四川汶川大地震，83歲的陳菊梅堅持親自赴災區實地指導。根據央視網的報道，遵從陳菊梅本人遺願和家屬意見，不舉行告別儀式，遺體捐贈首都醫科大學。

● 陳菊梅91歲高齡時依然堅持出診。 網上圖片

● 83歲時陳菊梅主動請纓，親臨汶川地震災區一線指導震後防疫，稱自己是一名戰士。 網上圖片

曾為摘掉肝炎大國帽累到尿血 91歲時還堅持出診

中國著名傳染病專家陳菊梅教授因病醫治無效，於2021年11月5日9時20分逝世，享年96歲。在人們記憶中，陳菊梅永遠站在傳染病防治和衞生防疫最前線。78歲那年，她在非典抗擊前線，主持編寫出第一本《非典型肺炎防治手冊》。2008年四川汶川大地震，83歲的陳菊梅堅持親自赴災區實地指導。根據央視網的報道，遵從陳菊梅本人遺願和家屬意見，不舉行告別儀式，遺體捐贈首都醫科大學。

47歲 為不耽誤研究肝炎摘自身器官

1958年作為第一批留蘇回國的傳染病女博士，陳菊梅成為302醫院創建者之一、新中國傳染病防治的「拓荒人」，那一年她只有32歲。當時的新中國傳染病學領域有很多空白，陳菊梅面臨着最嚴峻的考驗：中國被全世界稱為「肝炎大國」，每年死亡30萬到50萬人。

由於當時只能查肝功，還查不到病毒，要把病人肝功降到正常是當務之急。轉氨酶降低是當時肝功好轉唯一指標，可如何降低轉氨酶？陳菊梅把自己泡在中藥房裏、顯微鏡下，夜以繼日過度勞累讓她患上嚴重腎炎甚至尿血，如果扁桃體、闌尾、牙齒這些易發炎部位生病都會直接導致腎炎加重，為了不耽誤研究，陳菊梅對自己下了狠心：摘掉扁桃體、割掉闌尾、拔光牙齒。那一年滿口假牙的陳菊梅只有47歲，「能摘掉肝炎大國帽子，我寧願摘掉身上更多器官。」

她的同事們說：「當時我們就特別吃驚覺得太了不起了」「她的毅力我們真是佩服透了」……

通過卓絕努力，她運用中藥五味子，成功研製出護肝新藥。302醫院病理診斷和研究中心主任趙景民說：「我們陳教授一生追求的目標就是一心為了患者。她說我最大的榮譽、最大的快樂，就是能夠把病人治好。」

78歲 編首本《非典型肺炎防治手冊》

身處傳染病戰線，猶如天天上戰場。2003年中國防疫戰線面對了一場突發戰爭。非典突襲，病源不清，病理未明。陳菊梅主持了北京的第一次專家會診。「當時她就判斷是一種新的病毒感染型的烈性傳染病」。

那時的陳菊梅三天三夜不眠不休主持編寫了全國第一本《非典型肺炎防治手冊》。當時陳菊梅已是78歲的老人。

83歲 親臨汶川災區 稱自己是戰士

2008年四川汶川發生了一場大地震，作為302醫院專家組組長，83歲的陳菊梅堅持親自赴災區實地指導，「83歲算什麼，我還是一名戰士，只要還有一點力氣，我就要到第一線去」。

每天清晨陳菊梅都會出診，這條出診路她整整走了67年從未停歇，直到2015年11月，時年91歲高齡的陳菊梅才退休。陳菊梅和她的團隊共同攻克60種傳染性疾病，先後領銜研製十餘種肝病治療新藥，獨創的中西醫結合診療技術和方法，創造了慢性重型病毒性肝炎死亡率由85%以上降至38%的奇跡。 ●綜合解放軍總醫院第五醫學中心官方微信公眾號、央視網