香港文匯報昨日接獲讀者爆料指，近日將軍澳地區有不少居民收到匿名信件，詆毀民建聯、工聯會有所謂的「不公平的機制保護」，企圖影響選舉公平。有政界及法律界人士昨日在接受香港文匯報訪問時指出，這些政治抹黑的信件會導致選舉不公平，發信者已涉嫌觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》，若市民在收到信件後加以轉發或散播，有意圖影響選舉公平，同樣有可能犯法。他們要求警方徹查，並呼籲市民不要受到這些違法信件的影響，要根據參選人的政綱進行投票，確保選舉公平。●香港文匯報記者 鄭治祖

●將軍澳寶盈花園多位住戶反映，近日收到匿名信，抹黑民建聯及工聯會，意圖影響選舉公平。 居民供圖

將軍澳不少居民收信 各界促警徹查

香港文匯報昨日接獲讀者爆料指，近日將軍澳地區有不少居民收到匿名信件，詆毀民建聯、工聯會有所謂的「不公平的機制保護」，企圖影響選舉公平。有政界及法律界人士昨日在接受香港文匯報訪問時指出，這些政治抹黑的信件會導致選舉不公平，發信者已涉嫌觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》，若市民在收到信件後加以轉發或散播，有意圖影響選舉公平，同樣有可能犯法。他們要求警方徹查，並呼籲市民不要受到這些違法信件的影響，要根據參選人的政綱進行投票，確保選舉公平。●香港文匯報記者 鄭治祖

2021年立法會換屆選舉提名期將於本周結束，許多參選人已於宣布參選後積極向市民介紹自己的政綱，希望得到市民的支持。

香港文匯報昨日接獲爆料指，將軍澳寶盈花園多位住戶反映近日收到匿名信件，內容煽動仇恨，造謠「7·21」元朗站事件是「執法者與白衣人的默契」、「8·31」太子站事件「車廂內的暴力」等，聲言「仇恨由此永留心中」云云。

信件更直接針對民建聯和工聯會，宣稱他們被「不公平的機制保護」，否則「在一個民主自由的社會，他們完全缺乏競爭力」，聲言「陰霾罩維港，蛇鼠佔廟堂」云云，干擾選舉公平的企圖昭然若揭。

黃巧欣：符合選舉開支定義

香港律師會理事黃巧欣指出，這些信件通過郵寄的方式寄到市民家中，從信件內容來看，明顯符合選舉開支的定義，即為促使該候選人當選或為阻礙另一候選人當選而招致的開支。《選舉（舞弊及非法行為）條例》明確指出，任何人如非候選人亦非候選人的選舉開支代理人而在選舉中或在與選舉有關連的情況下招致選舉開支，即屬在選舉中作出非法行為。

她強調，若這些信件是某些候選人或其選舉開支代理人所為，且沒有載入該候選人的選舉申報書中，即屬違法；若寄件者非候選人亦非候選人的選舉開支代理人，同樣屬於違法行為。

傅健慈批信件歪曲事實

香港法學交流基金會副主席傅健慈批評，這些匿名信件內容歪曲事實，意圖抹黑民建聯及工聯會，意圖透過不正當的方式影響選民的投票意慾或投票方向，從而打擊建設力量的候選人，影響選舉的公平性，發信者有可能已觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》的罪行。若市民在收到信件後加以轉發或散播，有意圖影響選舉的公平，同樣有可能犯法。

郭芙蓉盼「劣招」勿再出現

民建聯葵青區議員郭芙蓉表示，過去選舉的氛圍非常不健康，假消息充斥整個選舉過程，令很多有能之士即使有心服務社會，亦不敢出來選舉。完善選舉制度後，令全港市民對選舉及議會重拾信心，希望這些低劣的手段不要再出現，同時相信市民會根據參選人的政綱進行選舉，不會受到此類信息的影響。

陳志豪冀市民不被「抹黑」影響

香港政協青年聯會常務副主席陳志豪指出，這類政治抹黑的信件在以往的選舉非常常見，例如2019年的區議會選舉中，不少街坊都有反映收到大量匿名抹黑信件。此類信件絕對會引起選舉的不公平，同時反映出個別人完全不重視選舉的公平性，為求達到政治目的而不擇手段。他呼籲警方應調查這些所謂匿名信件的來源，又希望市民有雪亮的眼睛，不要被這些來歷不明的抹黑所影響。