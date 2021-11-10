事發於前晚約10時，根據網上流傳視頻可見，湖碧樓走廊火勢猛烈，有人驚叫：「快報警！」有人按響消防警鐘，但未見有人潮向樓下疏散。不少街坊用水盆向火源潑水，一男子拖出消防喉向火源射水，數分鐘後被成功撲滅火勢。拖喉灌救的60歲男住客，因揮拳打爛消防喉轆玻璃門被鎅傷手背，救護員為他處理傷口及包紮後，男子拒絕送院，火警中有兩個單位大門被燒黑。

● 涉案單位外牆及大門被燻黑。香港文匯報記者 攝

香港文匯報訊（記者 蕭景源）屯門湖景邨湖碧樓前晚發生縱火案，兩個相鄰單位門外被人淋易燃液體點燃，火勢一度頗為猛烈，幸鄰居眾志成城抬水滅火。其中，60歲男鄰居揮拳打爛消防喉轆玻璃門，拖出消防喉成功撲滅火勢，才發現手背被碎玻璃劃破血流不止，救護員到場包紮後毋須送院，事件中無其他人受傷。經初步調查發現，有住戶稱曾有借貸記錄並已申請破產，暫未知是否有關，警方不排除案件涉及追債。

事發於前晚約10時，根據網上流傳視頻可見，湖碧樓走廊火勢猛烈，有人驚叫：「快報警！」有人按響消防警鐘，但未見有人潮向樓下疏散。不少街坊用水盆向火源潑水，一男子拖出消防喉向火源射水，數分鐘後被成功撲滅火勢。拖喉灌救的60歲男住客，因揮拳打爛消防喉轆玻璃門被鎅傷手背，救護員為他處理傷口及包紮後，男子拒絕送院，火警中有兩個單位大門被燒黑。

有鄰居表示，之前沒聽說有住客被追債，而歹徒在人口密集的公屋縱火，一旦火勢蔓延後果不堪設想。警方和消防員在火場發現易燃液體，並檢走兩個空膠樽，相信有人將易燃液體潑到單位門口點火，警方將案件列為縱火案調查。昨日上午有探員到現場了解情況，得知有一名男住戶去年因向不同財務公司借貸30萬元，並已申請破產，暫時未知歹徒是否「點錯相」，不排除有收數佬為舊賬而胡亂放火。

警方發現，近年黑社會招攬「搵快錢」的青少年登門追債，以數百元報酬利誘青少年淋紅油和貼大字報恐嚇債仔。