為及早發現、診斷及提供治療，港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科研究團隊早前與非牟利組織合作，於2019年第三季起推出「丙肝篩檢先導計劃」，為包括曾吸毒或入獄的高危群組提供篩檢及治療，截至今年8月已為213人篩檢，確診率高達七成，遠高於預期確診率46%。確診患者接受評估後，平均56日便獲安排治療，較一般需時大幅縮短近七成時間，目前已有74名患者得到有效治療。

● 林先生（左一）透過港大「丙肝篩檢先導計劃」開始治療。香港文匯報記者 攝

香港文匯報訊（記者 邵昕）全港約有2.2萬名丙肝患者，作為一種慢性病毒性肝炎，丙肝主要透過接觸受污染的血液或體液傳播，除了吸毒者等高危人士外，市民日常穿耳孔、紋身時，若使用的刺針未被徹底消毒且此前有帶菌者使用，亦有可能受感染，倘若沒有得到適當治療，有可能演變為肝硬化或肝癌，危及性命。由於患者佔整體人口比例不高，且該病無明顯病徵，極易耽誤治療。港大醫學院近日推出「丙肝篩檢先導計劃」，集中資源為高危群組進行篩檢及提供治療，至今年8月受篩檢人數累積至213人，確診率高達七成，團隊計劃年底前再為480名高危人士進行篩檢。

為及早發現、診斷及提供治療，港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科研究團隊早前與非牟利組織合作，於2019年第三季起推出「丙肝篩檢先導計劃」，為包括曾吸毒或入獄的高危群組提供篩檢及治療，截至今年8月已為213人篩檢，確診率高達七成，遠高於預期確診率46%。確診患者接受評估後，平均56日便獲安排治療，較一般需時大幅縮短近七成時間，目前已有74名患者得到有效治療。

港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰日前表示，傳統的丙肝治療藥物副作用大且治療效果不明顯，而最新的「直接抗病毒藥物（DAA）」的治癒率高達90%，大多數患者只需服藥約8周至12周便可痊癒，呼籲高危人士主動篩檢。雖然在疫情等因素影響下，最終完成治療的人數不足一半，但團隊未來亦會繼續努力與非牟利組織合作，督促患者接受治療。

他提醒市民日常穿耳孔、紋身時，若使用的刺針未被徹底消毒且此前有帶菌者使用，亦有可能受到感染。

睹友肝癌亡 「道友」決心治病

今年47歲的林先生14歲開始吸毒，十多年前在街頭暈倒後確診丙肝，但因沒有病徵一直耽誤治療，直至身邊有同樣因吸毒而患丙肝的朋友死於肝癌，才幡然醒悟，「確診到死亡幾個月，發覺死亡離我好近。」今年，他知悉計劃後即時參與檢測與評估，萬幸尚未出現肝硬化跡象，並於一個月前開始服藥，希望早日痊癒，拆除丙肝這個「定時炸彈」。