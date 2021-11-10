近日，為了轉移內部矛盾，美國以及台灣當局都故意激化台海緊張局勢，一些國際媒體也推波助瀾，炒作「T-Day：台灣戰役」，對大陸對台動武的情境進行兵推。事實上，對於當前台海局勢的最準確解讀，是大陸國防部發言人說的八個字「不動如山，動如雷霆」。筆者的理解是，大陸高層以及解放軍對於百年未有之大變局下的台海風雲變幻，瞭若指掌，心細如髮，保持高度的戰略定力，以中華民族的最大利益推進兩岸統一進程，一切部署按照自己的節奏走，不會隨人家起舞。大陸適時公布頑固「台獨」分子清單，就是一個標誌。一旦島內「台獨」勢力勾連外部勢力衝破紅線，大陸必定給予「雷霆萬鈞之力」打擊，並加快統一進程。

劉斯路 資深評論員

近日，為了轉移內部矛盾，美國以及台灣當局都故意激化台海緊張局勢，一些國際媒體也推波助瀾，炒作「T-Day：台灣戰役」，對大陸對台動武的情境進行兵推。事實上，對於當前台海局勢的最準確解讀，是大陸國防部發言人說的八個字「不動如山，動如雷霆」。筆者的理解是，大陸高層以及解放軍對於百年未有之大變局下的台海風雲變幻，瞭若指掌，心細如髮，保持高度的戰略定力，以中華民族的最大利益推進兩岸統一進程，一切部署按照自己的節奏走，不會隨人家起舞。大陸適時公布頑固「台獨」分子清單，就是一個標誌。一旦島內「台獨」勢力勾連外部勢力衝破紅線，大陸必定給予「雷霆萬鈞之力」打擊，並加快統一進程。

「以台制華」，是美國長期以來的遏華戰略。之前的特朗普政府為了配合對華貿易戰，也將打「台灣牌」作為對華極限施壓的策略。特朗普任內瘋狂對台軍售，同時瘋狂提升美台官方關係，甚至要派美國時任駐聯合國大使克拉夫特訪台，只不過在飛機起飛之後怯於解放軍的反擊而倉皇取消。

拜登在慌亂中打「台灣牌」

拜登上台以後，打「台灣牌」的特色，第一是玩兩面手法。一方面聲稱遵守「一個中國」政策不變，一方面不斷做衝擊紅線的舉動，還狡辯美國理解的「一個中國」政策與北京的不同。拜登在10月21日「失言」表示美國有「防衛台灣」的承諾，說完後白宮馬上作出澄清，指美國「對台政策未變」。今年8月拜登在新聞採訪中說過同樣的話，表示如果台灣遭到「入侵」，美國將會作出「回應」。接連兩次「失言」，顯示拜登不是偶然的犯錯，而是實實在在地玩兩面手法。第二個特色是，企圖支持台灣加入聯合國，搞「兩個中國」或「一中一台」。這其實不是美國的新策略，但是拜登政府也想「翻新」 。10月26日，美國國務卿布林肯發表聲明支持台灣參與聯合國的體系。事實上，世界上180個國家支持一個中國政策，凡是要投票，美國都會輸。

筆者認為，拜登政府這些毫無勝算的昏招，透視出其內心的慌亂和焦躁。事實上，拜登政府上台十多個月來，遏華政策處處碰壁，內部矛盾四起，民意不斷下降，直接影響民主黨在中期選舉選情。為了轉移視線，拜登胡亂出招。在這個背景下，台灣民進黨當局領導人蔡英文也配合美國，精密部署接受美國CNN專訪，爆料美軍人員協助訓練台灣軍隊。島內評論指出，蔡英文這樣做，一是要借美軍為「台獨」勢力壯膽：二是要借美軍阻嚇大陸解放軍。而且，蔡英文可能有更長遠考慮，是企圖促使美國放棄台海的「戰略模糊」政策，明確表示美國一定武力協防台灣，並進而妄想美國放棄一個中國政策，完全倒向台灣。

蔡英文藉兩岸議題爭選票

民進黨內近期大爆「抓間諜」醜事，創黨主席江鵬堅也被指是「特務」，而民進黨民意代表黃國書也被迫承認當過「線民」而辭去所有公職；國民黨乘勝追擊發動四項公投，包括反萊豬、藻礁、公投綁大選及重啟核四等，調查顯示藍營得勢；加上台灣民意基金會的調查，20到24歲年輕世代對蔡英文的支持度，由93%降到45%。以上種種，都使蔡英文感到不安。這個形勢發展下去，明年縣市長選舉民進黨必定慘敗，甚至2024年大選民進黨也可能大位不保。所以蔡英文困獸猶鬥，企圖爭取島內大選選票。

對於這一個形勢，大陸國防部發言人回應：「不動如山，動如雷霆」，表明北京對於國際和台海局勢心如明鏡。筆者認為，大陸不會輕易地改變和平統一、「一國兩制」的對台基本方針，因為這是最符合中華民族的最大利益，也利好島內民眾。但是，對於超越紅線的實質法理「台獨」，解放軍必定會按照《反分裂國家法》果斷出手。同時，國台辦也開出「台獨」頑固分子清單，既是有步驟進行回擊，更是表明統一不會無限期拖延。