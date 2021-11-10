香港與內地免檢疫「通關」如今終見曙光，據悉，「通關」人數每日設置配額，並須使用「健康碼」系統。本文下筆之際，未見政府把跨境學童列入「通關」對象之中。新冠疫情下，本港經歷了停課、復課、再停課的日子，但復課安排仍然未能覆蓋跨境學生。跨境學童上課脫節，差不多兩年未能參與面授課堂，學業難免受影響。再者，跨境學生因疫情關係暫時無法回港上課，或許影響學校未來的規劃，受疫情影響不排除新學年有跨境生放棄學位，加劇本港未來學齡人口持續下跌的問題。這些問題當局必須正視，盡快解決。

何杏研 公共政策分析員

香港與內地免檢疫「通關」如今終見曙光，據悉，「通關」人數每日設置配額，並須使用「健康碼」系統。本文下筆之際，未見政府把跨境學童列入「通關」對象之中。新冠疫情下，本港經歷了停課、復課、再停課的日子，但復課安排仍然未能覆蓋跨境學生。跨境學童上課脫節，差不多兩年未能參與面授課堂，學業難免受影響。再者，跨境學生因疫情關係暫時無法回港上課，或許影響學校未來的規劃，受疫情影響不排除新學年有跨境生放棄學位，加劇本港未來學齡人口持續下跌的問題。這些問題當局必須正視，盡快解決。

特首早前表明，若然每日容許大量跨境學童往來兩地，會令中央擔心。然而，辦法總比困難多，建議初始可讓部分學童有限度「通關」。按教育局今年6月回應立法會的數據，2020/21學年按分區劃分的就讀本港幼稚園及中小學、但居於內地的學生人數近2萬7千人，涉及825間學校。有志願團體表示，因疫情關係，約有一至兩成跨境學童搬到香港暫住。按此保守推論，如要全面讓跨境學童復課，每天便會有至少2萬名學生出入境，當中牽涉極高風險。要降低風險，方案未必能擴展至全部2萬多名跨境生，但可考慮首先讓部分高中學生回港上學。去年6月，經深港兩地政府協調後，香港教育局安排了約2,500個名額給中三至中五級居於深圳的跨境學生，以由關口「點對點」接送至學校的方案到港復課，雖然只進行18日便停止，但是提供了一個重要的創新經驗，兩地政府可以朝同樣方向研究，例如讓中學生先復課，嚴謹記錄數據，確保零感染，讓中央放心，之後逐步讓跨境學童全部「通關」。

特區政府可與深圳市領導溝通，訂定恒常性機制，給在內地跨境學生提供支援。既然短期內未能讓所有跨境學生回校，內地的學習支援就更為重要。支援包括學業及心理上兩個層面。教育局已委託承辦機構開辦「心理社交支援課程」及「學習支援課程」，但長遠而言，要保證教學質素，老師人手是關鍵。現在北區有超過1萬2千名跨境學生，影響近100間學校，當中有學校只有少於一半學生能回校。當局可以按學校意願和需要，安排部分老師到深圳照顧學生或教學，支援更多學校在深圳設立教育中心，以「分校」的概念助跨境學童上課，提供學業及心理上的跟進、輔導，以讓學生的學習和生活重回正軌。