香港文匯報訊 綜合央視網、「國防部發布」微信公眾號消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，11月9日，中國人民解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。台灣是中國領土一部分，戰區部隊組織的此次軍事行動，是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和「台獨」分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決回擊一切危害中國核心利益、破壞台海和平穩定的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

●東部戰區去年也曾組織海空兵力在台灣海峽進行戰備警巡和海空聯合演練。圖為近日東部戰區海軍某驅逐艦支隊在東海某海域展開實戰化訓練。 視頻截圖

東部戰區：提升多軍兵種聯戰能力 針對外力及「台獨」挑釁言行

香港文匯報訊 綜合央視網、「國防部發布」微信公眾號消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，11月9日，中國人民解放軍東部戰區組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。台灣是中國領土一部分，戰區部隊組織的此次軍事行動，是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和「台獨」分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決回擊一切危害中國核心利益、破壞台海和平穩定的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

據悉，2020年9月，東部戰區也曾組織海空兵力在台灣海峽進行戰備警巡和海空聯合演練，檢驗多軍兵種一體化聯合作戰水平。

美議員乘軍機竄訪台 國防部：正告美方停止挑釁

11月9日，美國國會議員乘坐軍機竄訪台灣，國防部新聞發言人譚克非就此發表談話指出，我們對此表示堅決反對和強烈譴責。台灣是中國領土神聖而不可分割的一部分，美方行動粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國領土主權，嚴重威脅台海地區和平穩定。我們正告美方立即停止挑釁行徑，立即停止一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動，不向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號。我們警告民進黨當局不要誤判形勢、鋌而走險，否則只會把台灣帶入深重災難。

中國必須統一，也必然統一。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。中國人民解放軍將始終保持高度戒備狀態，採取一切必要措施，堅決粉碎任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

解放軍巡航台島 飛行員：像在自家院子轉轉

另據中國台灣網報道，11月8日上午，美國空軍E-8C空中指揮機疑似接近中國領空，被解放軍空軍以中英文廣播驅離。台媒報道還稱，在這個過程中，解放軍軍機又進入台灣所謂「防空識別區」，台防務部門宣稱進行了「在空警戒並廣播驅離」。不過，針對大陸一段時間以來頻繁派遣軍機入島巡航，有解放軍飛行員在接受採訪時直言「是到自家院子轉轉」。

報道稱，美軍機接近大陸領空後，即遭解放軍空軍以中英文廣播驅離，內容為「我是中國空軍，你已接近我領空，影響飛行安全，立即離開，立即離開，否則將遭到攔截。」

曾駕駛轟-6K巡航台島的解放軍飛行員孫陸宇近日接受央視採訪時直言，「最初去的時候很新鮮也很激動，但隨着次數多了之後，感覺就像在自家院子轉一轉的感覺。這裏是我們的領土，一種沉默的宣誓。」