小雨告訴記者，運營後台分析的流量顯示，短視頻下單的客戶與直播下單的客戶量已經從去年的1:9提高到今年的4:6，「這中間還有很多重疊數據，許多客戶是被短視頻吸引到直播間的，因此接下來我們重點會放在短視頻的運營上。」而博拉5G直播基地的負責人亦稱，雙11之前的一個月，場景房間的使用時長已被客戶訂滿，而綠幕直播間則還剩下寥寥幾間，「短視頻拍攝最終都是為了變現，我們的基地提供了這樣一站式服務」。

女裝直播運營小雨（化名）去年與合作了三年的淘寶直播團隊分道揚鑣，自己在抖音上開始直播帶貨，如今粉絲數達到132W。平日，小雨會穿着新款服裝在「咖啡廳場景」拍攝短視頻，再將衣服鏈接上架，每日上午固定時間段直播3至4小時。雙11臨近，她延長了直播時長，並將短視頻更新頻率從一周兩次提高到幾乎每日一更。

小雨告訴記者，運營後台分析的流量顯示，短視頻下單的客戶與直播下單的客戶量已經從去年的1:9提高到今年的4:6，「這中間還有很多重疊數據，許多客戶是被短視頻吸引到直播間的，因此接下來我們重點會放在短視頻的運營上。」而博拉5G直播基地的負責人亦稱，雙11之前的一個月，場景房間的使用時長已被客戶訂滿，而綠幕直播間則還剩下寥寥幾間，「短視頻拍攝最終都是為了變現，我們的基地提供了這樣一站式服務」。

抖音帶貨成交增近4倍

數據顯示，目前直播電商整體呈現「淘寶、抖音、快手」三足鼎立的競爭格局——去年淘寶直播成交總額（GMV）達4,000億，抖音直播GMV為5,000億左右，快手直播GMV達3,812億。從GMV增速來看， 2021年7月，抖音電商創作者帶貨GMV同比增長392%；2021年第二季度，快手電商保持100%左右高速增長；2021年8月，淘寶直播GMV增速為55%。也就是說，淘寶直播GMV增速在三家直播電商中墊底。而究其原因，則是以成交量為導向的賣式直播進一步下滑，而短視頻原創+導購直播或成為今年電商營銷的標配。