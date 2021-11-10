跑步機、橢圓機、瑜伽球，這不是員工的健身角，而是「健身房場景」；兩張住院病床、兩張陪護椅上放着醫生的白大褂，這是「醫院場景」；紅底綠葉黃花的被褥鋪在紅磚砌好的炕上，窗簾也是極具東北特色的藏藍色白團花紋，這是「東北人家場景」……在博拉網絡5G基地，這些場景大多數被用來拍攝短視頻，觀眾在快手、抖音看到的許多趣味小視頻都是從這裏拍攝完成的。

租用場景一小時不用100元

抖音達人Alan剛剛拍攝完一個飯店場景，「從前的短視頻都是與真正的餐廳協商，現在有了這樣的空間，不用擔心影響餐飲商家生意，價格也非常實惠。」這些場景的使用費用日均300-500元，按小時付費則80-100元。Alan團隊已很有經驗，多數時候他們只需付一小時費用就可拍完一條短視頻。

在其中一間約40平米的房間，靠牆設計了一整面的深色書櫃、購置了品牌L形書桌和舒適的老闆椅，這是公司真正的「董事長辦公室」。但許多客戶認為這房間適合拍商業談判的短視頻，要求租用，董事長就索性搬離到別處辦公，讓這間房間成為基地的80個場景之一。

博拉網絡負責人稱，直播基地做得好不好，服務商很關鍵，「我們不僅提供場地，還滿足企業客戶在短視頻電商、內容生產、信息流投放與數據監測、電商直播、場地設備、AI 視覺技術等全方位需求。」

器材租用價格低於市場

除了提供場地，直播基地還可以提供拍攝設備，如攝像機、補光燈、話筒、無人機，其中價值萬餘元的鏡頭和千元的無人機日均租用價格僅80元。「我們的租用價格遠低於市場價。」另外，博拉新媒體也啟動了自營直播間計劃，利用自有主播進行帶貨。基地一期投用一年，目前的80個房間已經供不應求。

據博拉網絡董事長童毅介紹，公司目前服務國內外品牌企業超過300家，包括王老吉、微眾銀行、長安汽車等知名企業，形成「左手服務TOB實體企業，右手做大做強C端自有品牌」的發展模式。而5G視頻直播基地，只是巨大的互聯網信息服務其中一環。

專家：直播需專業團隊

重慶直播電商行業理事長熊川表示：「直播帶貨是當下風口，但很多企業、機構、個人進入這一行業後，卻發現效果達不到預期，這是因為直播基地拚專業度。每一位看似光鮮亮麗的主播背後，都有着龐大的運營體系支撐；每一件上播的產品，要經過多輪評判，直播鏈條上任何一環小小的失誤，都可能給長期積累的好口碑帶來巨大的不良影響。」

他說，從長遠來看，無論是何種模式的直播基地，都應結合地域特色和固有優勢來建立自身壁壘，解決貨源、培訓、變現等需求痛點，留存上游與下游的參與者，構建良性的直播產業生態，而不是零門檻無意義的同質化模仿秀，或者新瓶裝老酒的濫竽充數。