案情指，卡迪納爾夫婦於2014年經自然受孕誕下一女，2016年起開始追第二胎，但試了兩年多都苦無結果，無奈下於2018年中求助於加州生育健康中心（CCRH）。經過第一次受孕失敗後，妻子達夫娜成功在2019年1月懷上第二胎，並於2019年9月成功誕下一名女嬰。

初生嬰兒在醫院被「調錯包」的事件常有發生，但還未出生的胚胎被調亂，卻是聞所未聞。美國加州一對夫妻2019年初透過「試管嬰兒」（IVF）方式受孕，但同年底女嬰誕生後，夫婦倆卻赫然發現女嬰膚色太深，懷疑不是他們的骨肉，最終經過脫氧核糖核酸（DNA）測試，證實原來不育診所在植入胚胎時，將他們的胚胎與另一對夫婦的調亂了。雖然兩個嬰兒之後已交還真正有血緣關係的親生家庭，但該對夫婦日前仍入稟法院，向診所追討精神損失等賠償。

案情指，卡迪納爾夫婦於2014年經自然受孕誕下一女，2016年起開始追第二胎，但試了兩年多都苦無結果，無奈下於2018年中求助於加州生育健康中心（CCRH）。經過第一次受孕失敗後，妻子達夫娜成功在2019年1月懷上第二胎，並於2019年9月成功誕下一名女嬰。

一度各執一詞 照鏡找不同

但女兒出生後，夫婦發現女嬰擁有一頭烏黑頭髮，且膚色比家族所有成員都要深，卡迪納爾開始覺得不對勁，「她出生時，我有一種奇怪的直覺反應，跟邏輯判斷無關，而是人的本能。」

卡迪納爾一直思疑女嬰不是親生骨肉，甚至因此晚晚失眠，端詳女嬰的臉來找出不同；達夫娜起初拒絕承認女嬰不像他們，以為黑髮和膚色都只是初生現象，並經常照鏡試圖找出女嬰與自己的相似之處。在產後7星期，達夫娜最終受不了丈夫天天說女嬰不像自己，於是買來DNA測試工具。結果一個星期後報告出爐，證實女嬰的確與他們毫無血緣關係，也就是說他們一直在撫養另一對夫婦的孩子。

消息對卡迪納爾夫婦有如晴天霹靂，兩人透過律師向CCRH查詢，後者證實負責為他們受孕的醫生將兩個胚胎調亂，懷了達夫娜的胚胎的匿名女子早了一星期分娩，同樣是女兒。兩個家庭之後決定見面，並在多次商談後，決定將兩個女嬰交回親生家庭撫養。

需見精神科 與5歲女生隔閡

達夫娜表示，這件事對一家人造成「無法忽視的心碎與困惑」，還說她「誕下自己孩子的能力被剝奪了」，「我們對分娩的美好回憶將永遠被這個令人不快的事實所玷污：我們的親生孩子是透過別人產下，而我努力想要帶到這個世上的嬰兒不是我自己的。」根據入稟狀，卡迪納爾夫婦事後都出現焦慮及創傷後壓力症候群（PTSD），須尋求精神科協助，但最受傷的則是他們的5歲長女，因為盼望已久的妹妹竟然被送走，令她對父母產生嚴重不信任。 ●綜合報道