好奇，於是找到他讀的錯別字列表，（括號是他讀錯的字音）：剛愎（fù）自用、諾（ruò）蘭、蓬頭垢（gòu）面、鴆（jiū）殺、木訥 （nà）、恣（sì）意、星宿（sù）、粗獷（kuàng）、挾（xiá）持。

暑期閒來無事，在網上看內地娛樂圈的八卦新聞。看到有個明星被批評沒文化，表現是經常讀別字。

好奇，於是找到他讀的錯別字列表，（括號是他讀錯的字音）：剛愎（fù）自用、諾（ruò）蘭、蓬頭垢（gòu）面、鴆（jiū）殺、木訥 （nà）、恣（sì）意、星宿（sù）、粗獷（kuàng）、挾（xiá）持。

看着這張錯別字列表，不禁啞然失笑。我還真不信網上的鍵盤俠們可以在不查字典的情況下，一字不差地讀對這些字。因為其中有幾個字大多數人都會讀錯，正好用來做個科普。先說最多人讀錯的兩個字吧：

鴆（zhèn），是傳說中一種有毒的鳥，用牠的羽毛泡酒，喝下去能毒死人。常見的成語：飲鴆止渴。鴆殺，即毒殺。這個字混淆了另一個非常形似的字：鳩，也是一種鳥，常見的如斑鳩。常用的成語有：鳩佔鵲巢。熟悉樣板戲的人，應該對這個字也很熟悉，對了，就是《紅燈記》裏面的反一號侵華日軍憲兵隊長鳩山。兩個字都是形聲字，右邊都是形旁的鳥，左邊的聲旁，一個為冘，一個為九，粗心的人不仔細看，真的分辨不出來。

宿，有三個讀音：sù舍，一xiǔ未眠 ，星xiù 。而最常用的讀音是sù。宿營、夜不歸宿，都是讀sù的，把星宿讀成星sù的也很常見。這個字屬於常見字，一般而言，不會有人專門為這個字查字典，不查字典就不會知道自己讀錯字。

粗獷、挾持、木訥，和他一樣讀錯的人也真的不在少數。這幾個字都是形聲字。

獷的聲旁是廣，其他幾個常見以廣為聲旁的字：礦、曠、鄺，都讀送氣聲母k（kuàng），所以想當然的會把「粗獷（guǎng）」讀成「粗kuàng」。

挾的聲旁是夾，其他同一聲旁的常用字是怎麼讀的？狹、俠、峽，都讀xiá，因此就xiá持了！

訥的聲旁是內， 同一聲旁的字：納入、吶喊，都讀nà，木訥（nè）也就成了木nà。

愎、諾、垢，讀錯真是沒有藉口。大概是兒時讀書不認真，這種「見邊讀邊」是孩子們碰到不確定的字時最常見的做法，然後就一直錯下去了。從沒有人告訴過他這是錯的，就更不要提自己去查字典了。

恣（zì ）這個字卻是大多數人都會讀錯的，會將聲調錯讀成「zī」。看看其他同聲旁同為「次」的字：姿態、資訊、諮詢，都讀做zī，只有恣須讀zì 。

我不清楚他讀錯字的場合，但是恣意和肆意是同義詞，如果不是讀書而是像其他錯音場合一樣出現在訪談中，他說「肆意」也是對的。詞典表示，恣意妄為與肆意妄為都是可以的。

這件事提醒我們，不論你是明星、官員還是普通人，一定要用嚴肅的態度對待我們的漢字。雖然個別讀不準的字並不影響我們閱讀，然而在公眾場合出糗就很沒面子了。所以任何字稍有不確定，都要去查字典，否則就會貽笑大方。

■ 高蔚 香港恒生大學中文系高級講師

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