我們一般思考時，都會順着一個方向想。例如我們要支持一件事情，就會自然地去想這件事的好處。這種思考方式可稱「單向線性思考」。

上周介紹的角色轉換思考法，是要令同學們可以較有方法地發掘不同的論點。這次我們再加入另一個維度，協助拓展我們對論點的思考。

我們一般思考時，都會順着一個方向想。例如我們要支持一件事情，就會自然地去想這件事的好處。這種思考方式可稱「單向線性思考」。

這是最直接的做法，除非你有很好的學識基礎，或者對相關議題十分熟悉，可以想到很多內容作為論點，否則單向線性思考很容易會在想到兩三個論點後走到盡頭。這時候，我們可以學習運用一套進階的思考方法︰「正逆向思考法。」

反方向想不存在

正逆向思考法是指我們想論點時，先順其自然地往一個方向想（正向），在想到一個論點後，試着反方向想這個論點「如果不存在」會怎樣（逆向）。「逆向」的意思不是「反對」原來的立場；我們仍然站在原來的立場，只是回頭用另一角度看，刺激思考。以下舉幾個簡單的例子。

第一個例子是關於「什麼是……」的問題。如我們要說明「什麼是好學生」，我們先列舉一系列好學生的標準（正向），如勤奮、有禮、成績好等等，當想不下去時怎辦？我們可以反過來想「什麼不是好學生」（逆向），如破壞秩序、遲到、欺負同學等等。經過正向及逆向的思考後，我們對好學生的理解就會比單向思考豐富了很多。

另一個例子是關於「有就如何如何」的問題。如我們要討論「應否增設關愛座」，我們可先想想「有關愛座就可以……」如讓有需要的人士可以更方便找到座位。

沒關愛座會怎樣

然而，這種正向的觀點往往太簡單直接，這時我可以逆向地思考「沒有關愛座又如何？」我們可以想到，有需要的人士仍然有需要，但在沒有劃定的關愛座的情況下，他們的需要可能會被忽略或引起其他矛盾。這樣思考可以有助刺激我們思考更多的論點。

正逆向思考法最好用於一些看似簡單的辯題。好像「氧氣」一樣，有氧氣的時候我們不覺得其重要性，但在「沒有氧氣」的情況下，重要性就會很明顯。

探討值得討論方向

這兩周的討論都是有關發掘論點，為何發掘論點這麼重要？首先，在比賽準備初期，在未有豐富的資料的情況下，用這些方法發掘論點有助我們有效率地探討辯題可以值得討論的方向，然後再進一步找資料。

如果一開始的論點方向就想得很狹隘，之後找的資料範疇也會受限，難以建立較好的主線。

其次，在發掘論點的同時，也會發掘到對手的論點，可以更好地準備如何反駁。人的思考往往會有盲點，如果沒有不同的思考角度互相補充，很容易會掛一漏萬。

最後，這些方法不只辯論台上可用，在人生其他的舞台也是很好的思考工具。如果欠缺了這些思考方向，人生可能不只是輸了一場比賽這麼簡單。

■ 任遠 （現職公共政策顧問，曾任職中學、小學辯論教練，電郵︰yydebate@gmail.com）

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