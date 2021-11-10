據古籍所載，今山西永濟縣城西南，舊存一座三層高樓（一說五層），前望中條山，俯瞰大黃河，常有鸛雀棲息，故名鸛雀樓。由於高樓視野壯美開闊，唐代諸多名家均喜登臨作詩，留下了許多優秀的傳世名作，其中尤以下列此首《登鸛雀①樓》最為傳誦：

白日②依③山盡④，黃河入海流。欲⑤窮⑥千里目⑦，更⑧上一層樓。

《登鸛雀樓》為經典名詩，「欲窮千里目，更上一層樓」更為不朽佳句，本港中小學課本多收錄為範文。惟此詩之作者，向為文壇疑案，眾說紛紜。就目前所見材料，此詩最早收錄於唐代文人芮挺章編撰於唐玄宗天寶三年（744）的《國秀集》，惟詩題並非《登鸛雀樓》，而是《登樓》；作者亦非王之渙，而署名為「處士朱斌」。《國秀集》另收錄有王之渙《宴詞》一首及《涼州詞》二首，卻沒有《登鸛雀樓》一詩，而朱斌所作五絕《登樓》中，僅末句「更上一重樓」與今傳《登鸛雀樓》「更上一層樓」句有一字之差，餘皆相同。然則此詩作者當為朱斌，詩題原作《登樓》。

又據宋人范成大《吳郡志》所引唐代張著《翰林盛事》記述：「朱佐日，吳郡人。兩登制科，三為御史。武后嘗吟《登鸛雀樓》詩，問是誰作？李嶠曰：『御史朱佐日詩也。』」後宋人鄭虎臣《吳都文粹》及明人張景春《吳中人物志》等，皆沿襲其說。李嶠於唐高宗時以進士出身，時任天官侍郎，絕不敢用戲言欺騙武則天，若《翰林盛事》之說屬實，則《登鸛雀樓》一詩當由朱佐日所作。惟朱斌是否即朱佐日？若是，何以在武后時期已擔任御史的朱佐日，芮挺章在唐玄宗天寶時《國秀集》中又題為「處士朱斌」呢？因無確切史料可證，只能暫且存疑。民國臧勵和《中國人名大辭典》以為，朱斌字佐日，從者甚眾，惟亦不過臆論，無法考定。

不論朱斌與朱佐日是否為同一人，至少我們可以知道，上引唐代文獻在提及《登鸛雀樓》一詩作者時，似乎都未錄為王之渙所作。但在宋代文獻中，北宋李昉等所編《文苑英華》載此詩由王之渙所作，後人鮮有異說，北宋司馬光《溫公續詩話》記為王之美，李頎《古今詩話》記為王文奧，彭乘《墨客揮犀》記為王之奐，沈括《夢溪筆談》記為王文奐，又南宋陳應行《吟窗雜錄》記為王之奠，江少虞《新雕皇朝類苑》記為王文渙等，多皆視為傳抄過程之訛誤罷了。

如果唐代朱斌或朱佐日「白日依山盡」一詩真為王之渙所作，那麼芮挺章《國秀集》、張著《翰林盛事》所錄，顯然屬於張冠李戴；相反，若然現傳王之渙《登鸛雀樓》詩果由朱斌或朱佐日所作，今人便一直在以訛傳訛了。由於作者存疑，清代彭定求編纂《御定全唐詩》時，嘗在王之渙《登鸛雀樓》詩下加注謂「一作朱斌詩」，復在朱斌《登樓》詩下加注謂「一作王之渙詩」兼取二說。

近年，有學者撰文分析，指出《國秀集》編纂粗陋，內容自相矛盾、作者張冠李戴等問題嚴重，殊不可信；而范成大《吳郡志》所引，亦不過誤錄小說家言，並非《翰林盛事》原文。相對而言，王之渙作《登鸛雀樓》一說，證據更為充分。相關問題，頗為複雜，礙於篇幅，暫且略過。有關王之渙詩作之特色，稍待下篇再論。

譯文

太陽挨着西山慢慢下沉，黃河向着大海滾滾奔騰。想將千里風光盡收眼底，就得繼續登上更高樓層。

註釋

① 鸛雀：一種大型水鳥的通名，又名鸛鵲，即鸛。李時珍注《本草綱目》曰：「鸛，似鶴而頂不丹，長頸赤喙，色灰白，翅尾俱黑，多巢於高木。」

② 白日：太陽。

③ 依：依傍。

④ 盡：盡頭，此指太陽依傍山巒沉落，逐漸消失於視野之中。

⑤ 欲：想要，希望。

⑥ 窮：極限。此指作者想要站得更高，看得更遠，以達到極點。

⑦ 千里目：目，眼，引申指目所能及之處，概即視野。千里目，指千里之遠景盡入眼簾。

⑧ 更：愈加，再。

■ 謝向榮博士 香港能仁專上學院文學院院長

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