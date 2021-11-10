徽州文化是比肩藏文化、敦煌文化的我國三大地方顯學之一。錯落有致的徽派村落，巧奪天工的徽州藝術，名揚四海的徽菜美食，固本培元的新安醫學，意境空靈的新安畫派……千百年來，徽州文化如一顆耀眼的明珠，閃耀在中華傳統文化的深邃時空。安徽省黃山市作為徽州文化發祥地，現存8,000多處歷史文化遺存、1,300餘項非物質文化遺產等，這些都是我們追溯歷史、讀懂中國的「活標本」。為了保護與傳承徽州文化，數十年來，黃山市一直在探索，並逐漸走出了一條徽文化遺存不止於保護，更着手活化利用的特色之路。此次，香港文匯報記者帶你走進徽州，感受徽文化與現代發展的結合，來一次黃山物質文化遺產與非物質文化遺產的傳承之旅。

●黃智勇講述自己將老宅變身徽派風格民宿的故事。

●民宿保留百年前的徽州磚雕。

●民宿的客房設計古樸典雅。

●拾庭畫驛民宿內的園林景觀。

●囊括琴、棋、書、畫、茶等多功能休閒區的民宿大堂。

徽州文化遺產活化系列（一）

徽州文化是比肩藏文化、敦煌文化的我國三大地方顯學之一。錯落有致的徽派村落，巧奪天工的徽州藝術，名揚四海的徽菜美食，固本培元的新安醫學，意境空靈的新安畫派……千百年來，徽州文化如一顆耀眼的明珠，閃耀在中華傳統文化的深邃時空。安徽省黃山市作為徽州文化發祥地，現存8,000多處歷史文化遺存、1,300餘項非物質文化遺產等，這些都是我們追溯歷史、讀懂中國的「活標本」。為了保護與傳承徽州文化，數十年來，黃山市一直在探索，並逐漸走出了一條徽文化遺存不止於保護，更着手活化利用的特色之路。此次，香港文匯報記者帶你走進徽州，感受徽文化與現代發展的結合，來一次黃山物質文化遺產與非物質文化遺產的傳承之旅。

徽州文化的精華不在博物館，而是浸潤於徽州鄉村的日常生活中，展現於妙手生花的傳統技藝中，倘佯於古色古香的村落民居中。所以，來到安徽黃山，想要深度體驗當地的徽文化，比去博物館更好的選擇，就是走進古村落，並住一晚由當地百年古民居打造的徽州民宿。在這裏，可以親近對話「粉牆黛瓦馬頭牆，迴廊掛落花格窗」的徽派建築，隨手觸摸有着國家級非物質文化遺產稱號的徽州三雕，更能梳妝打扮穿上戲服學一段徽劇扮相。徽州文化，正透過民宿這一新載體，讓遊客深度來體驗。●文、攝：香港文匯報記者 趙臣 黃山報道

建築的獨特性在於閒擱則速朽，使用即保護。在黃山市，充分利用雕樑畫棟、古樸淡雅的徽派古建打造特色民宿，成為當地探索利用社會資本活化利用古民居的成功樣本之一。目前，黃山市已擁有特色民宿客棧2,500多家，其中不乏通過搶救性保護並修繕瀕臨坍塌的徽派古建的例子。位於黃山市黟縣石亭村，佔地十餘畝的拾庭畫驛鄉村酒店，就是極具徽派特色的一家。

耗4年談判 破敗老宅煥新生

驅車經過一片黃燦燦的稻田來到黟縣石亭村，順着指示牌往前走，一處徽派建築獨有的大氣門樓映入眼前。拾庭畫驛民宿經營業主黃智勇引着香港文匯報記者走進民宿，穿過一道刻有「超以象外」的拱門，映入眼簾的這處清代古建別有洞天。很難想像，2016年黃智勇開始修復這裏時，這處幾乎十幾年無人居住的老宅已破敗不堪，更有幾處建築出現坍塌、漏水、霉爛的情況。

黃智勇是黟縣本地人，之前一直在廣州從事健康產業，此前他經常帶客戶到黃山旅遊。「2012年我第一次看到這處大院時特別震驚，這樣規模的院落在當地十分少見。」看着破敗的老宅，黃智勇十分不忍，他亦萌生了將這裏做成民宿的想法。

幾經打聽，黃智勇了解到，這處大院目前共有6個家族，27個產權人。因為老宅的公區都是大家共用，所以想要徹底打造民宿，必須得到所有產權人的許可。因為產權人太多，大家對老宅的改造與使用目的又不相同，所以此前曾有很多人前來協商均無功而返。黃智勇不懼麻煩，他一個產權人一個產權人溝通，跟他們講述自己修復和保護老宅的決心和想法，這一協商就是四年。2016年3月，黃智勇終於得到所有產權人的同意，獲得了這裏的使用權。

民宿設計保留徽派風格

拿下老宅後，黃智勇十分興奮，他邀請了當時能接觸到的最好的設計師來幫忙做民宿的設計。「最後我卻把這位設計師辭了。」黃智勇介紹，設計師的方案完全摒棄了徽州建築風格，希望打造一處融合當下流行元素的純現代化住宅，而黃智勇卻認為，徽派風格才是民宿的靈魂，才是永不過時的經典，他要做的是修復建築的同時將現代舒適的生活需求融入其中。

黃智勇每天都泡在老宅裏，他在腦海中想像着民宿未來的樣子。他重新聘請了一位年輕設計師作為輔助，找來當地的老木匠對破損的房樑、門窗等按照傳統的榫卯結構一點點進行修繕。傳統老宅在採光、通風、隔音等方面存在很多弊端，黃智勇與設計師費盡心思，本着修舊如舊的理念進行改造。他通過在房間增設匹配的蓮花窗增加採光，在天井處安裝透明的玻璃天窗保持建築本色，為了增加園林氛圍，他還將幾公里外的山泉引入院中。

經過兩年多的改造，數十位當地老工匠的努力，拾庭畫驛在2018年8月正式對外營業。遠遠望去，這棟徽派大院跟村裏其它建築別無二樣，但走進民宿，寬敞的大堂囊括琴、棋、書、畫、茶等多功能休閒區，院中是移步異景的園林景觀，圍繞着徽派風格設計的不同主題客房，登高望遠的攝影亭閣等一一呈現。讓黃智勇最有成就感的是，來此住宿的顧客都會毫不吝嗇地將這裏的美景分享給朋友們，推薦朋友前來體驗。

徽派建築成為文化載體

黃智勇一直認為，民宿最吸引顧客的始終是房間之外的體驗，所以他會留出大量的公共空間供顧客使用，設計各種主題活動等，提升顧客的體驗。在拾庭畫驛有一處專門的化妝間，裏面有各式各樣的漢服供顧客挑選，梳一個傳統髮髻，穿一套飄逸漢服，在百年老宅裏，顧客可以留下獨屬於徽州的記憶。

今年，黃智勇又將當地的非物質文化遺產請進了民宿。寬敞的大堂變身舞台，經典徽劇大戲定期在這裏上演，感興趣的顧客還可以穿上戲服跟着老師學上一段。除此之外，顧客還可以親手做一份徽州傳統糕點徽墨酥，嘗試古法造紙技術自製一張宣紙，上一堂徽派建築與文化的小課堂等等。隨着對徽派文化的深入了解，黃智勇覺得徽派建築是一個很好的文化載體，徽派民宿也可以有更多承載文化傳承的可能，他希望將這些可能都帶進民宿，讓文化留住遊客，讓遊客帶走文化。