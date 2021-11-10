這間民宿的前身是一棟位於漁梁老街的破敗老屋，十多年沒人居住，老屋雖年久失修，但屋的對面就是美麗的江景和青山蒼翠，站在露台上就能看到漁梁壩。值此美景，設計師出身的梁微夫婦決定跨界自己做裝修。應當地住建委、古城辦等部門對老屋修繕的保護要求，民宿的外觀需保持原有徽派風格，但這也是他們改造老屋的初心，讓民宿融入老街。「我們做了一個大大的露台，把江景和對面的青山做進了民宿，顧客在房間也能欣賞到美景。」梁微指着露台周邊的圍牆，為了做好這些仿古的馬頭牆，她跟工匠師傅打磨了四五遍。用徽派建築中的虎頭瓦做的一面背景牆，更是徽派氣息滿滿。他們還將服裝設計的元素加入了民宿，大堂的各種軟裝、客房的各式床品等處處可見其用心。

●服裝設計師喬永輝（右）、梁微。

●用虎頭瓦打造的虎頭牆讓民宿內徽韻滿滿。

●民宿「故然．漁音繞樑」的客房設計極具特色。

●站在民宿的露台上可欣賞江景和對面青山蒼翠。

讓服裝設計師夫婦喬永輝、梁微沒想到的是，四年前的那次徽州采風，居然改變了一家人的生活。回憶那天夜晚，漫步在黃山歙縣漁梁壩，滿天的星斗搭配江水潺潺，內心的寧靜和滿足讓夫妻二人一拍即合，決定將服裝工作室和家都搬到漁梁。他們在古鎮談下兩處老屋，拿着那份15年的租約，二人在這個幾乎全是原住民的古鎮上，打造了一間服裝工作室，開了一家集咖啡、茶、原創服飾為一體的設計師民宿「故然·漁音繞樑」。

這間民宿的前身是一棟位於漁梁老街的破敗老屋，十多年沒人居住，老屋雖年久失修，但屋的對面就是美麗的江景和青山蒼翠，站在露台上就能看到漁梁壩。值此美景，設計師出身的梁微夫婦決定跨界自己做裝修。應當地住建委、古城辦等部門對老屋修繕的保護要求，民宿的外觀需保持原有徽派風格，但這也是他們改造老屋的初心，讓民宿融入老街。「我們做了一個大大的露台，把江景和對面的青山做進了民宿，顧客在房間也能欣賞到美景。」梁微指着露台周邊的圍牆，為了做好這些仿古的馬頭牆，她跟工匠師傅打磨了四五遍。用徽派建築中的虎頭瓦做的一面背景牆，更是徽派氣息滿滿。他們還將服裝設計的元素加入了民宿，大堂的各種軟裝、客房的各式床品等處處可見其用心。

裝修好的民宿不僅吸引了眾多外地遊客前來，更讓本地居民感嘆，原來住了一輩子的老屋還可以這麼美。除了給當地居民帶來更多審美的可能，梁微夫婦還希望借助民宿更好地向外界宣傳漁梁。在民宿的大堂處，有一副復刻漁梁街1:1規劃圖的手工刺繡作品，那是夫妻倆花了三個多月完成的，在他們服裝設計品牌網店的首頁，還將這份規劃圖做成了導引模型，展示漁梁街景、特色小店的同時，讓更多的客人了解漁梁，走進漁梁，品味漁梁。