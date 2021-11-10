基於傳統古建打造全新城市地標，是黃山市古建活化利用新的探索。黃山文化旅遊股份公司「黎陽in巷」項目負責人朱世平介紹，「占川書局」的改造，不僅解決了此前建築內長期高負荷日常居住帶來的諸多安全隱患，同時更深度挖掘了古建的文化價值，增加了商業街區的歷史感，帶動了整個街區的發展。

以黃山市級文物保護單位改造的占川書局。 受訪者供圖

坐在文物古建裏喝茶、看書、參加藝術展，左手雕樑畫棟，右手梵高藝術，所謂古今融合，中西合璧，亦不過如此。2020年，有着近300年歷史的黃山市級文物保護單位，同時也是黃山市區範圍內規模最大的古建「石家大院」，經過黃山文化旅遊股份公司的全新修繕、改造後，以「占川書局」身份全新亮相。「占川書局」集展覽、書店、咖啡館、客棧等功能於一體，其百年沉澱的徽派文化魅力搭配現代複合式文化體驗，讓它成了「黎陽in巷」商業街區的活招牌，不僅吸引了外地遊客打卡，本地居民亦經常光顧。

基於傳統古建打造全新城市地標，是黃山市古建活化利用新的探索。黃山文化旅遊股份公司「黎陽in巷」項目負責人朱世平介紹，「占川書局」的改造，不僅解決了此前建築內長期高負荷日常居住帶來的諸多安全隱患，同時更深度挖掘了古建的文化價值，增加了商業街區的歷史感，帶動了整個街區的發展。

朱世平介紹，本着在建築及美學上尊重徽州傳統，在功能和使用上尊重今時用戶的理念，項目組選擇完全保留古建原格局框架，只在廂房內部做少量聯通調整。在吧枱區，多數的老牆面都得以保留，或用玻璃，或用燈光，將老牆面的肌理與吧枱融合在一起，營造獨特的美學觀感。這裏白天是咖啡館，晚上是作家酒館，同時也是黃山市圖書館的徽州主題分館，這裏不僅有書籍、咖啡、雞尾酒，也有展覽、沙龍，未來更有機會邂逅駐店的藝術家和作家。