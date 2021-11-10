２017年瑞典文學院曾因其中一位院士的攝影家丈夫捲入性醜聞，令到其他瑞典院士辭職抗議，致令2018年度諾貝爾文學獎暫時擱置。

彥 火

２017年瑞典文學院曾因其中一位院士的攝影家丈夫捲入性醜聞，令到其他瑞典院士辭職抗議，致令2018年度諾貝爾文學獎暫時擱置。

待到2019年那一屆，才將2018年、2019年度獲獎作家一起頒布。

陳文芬認為，瑞典學院因此次風波，歷經３年的動盪期，目前已恢復了獨立評選的方式。換言之，經過一番改革，目下瑞典學院已恢復了過去獨立評選的方式及運作制度。

瑞典學院已為此增加了對外語專家的資訊，不啻是好事。

陳文芬稱，瑞典學院這次的選擇，終於跨越到非洲視野，比較令人滿意，這個呼喚是長久以來當地媒體給瑞典學院的壓力。所以，媒體大部分都表示對這一結果很滿意。

可惜本屆的獲獎作家，知名度相對有限。

古納雖然有兩部小說翻譯成瑞典文，但在瑞典，他在文學界的地位並不彰顯。瑞典國家電視台邀請了瑞典知名評論家及文學大家作直播介紹，竟然沒人讀過他的作品。

即使目前我們所能讀到的《囚籠》及《博西》，也不是特別出色。

《囚籠》是寫主人翁哈米德在一家小鎮雜貨店做售貨員，癡迷一個經常到雜貨店打印度酥油的窈窕西班牙女郎。

初起這位女郎並不與哈米德搭訕，令他六神無主，他把這位女郎想像成冰雪聰慧的姑娘，成為他心中的女神，經常在她購買東西時給予一些好處。

後來有一位叫曼塞的老主顧在雜貨店遇到這位女郎，公開向女郎作了露骨的挑逗。之後曼塞對哈米德說，這些女人都是「假裝正經」，只要價錢到位，不難得手。

哈米德「不相信那姑娘是幹這營生的」。後來哈米德與這位女郎有了一次簡單的對話，令哈米德為之失魂落魄。

小說結尾，這位姑娘終於忍不住對他說：「你總在給我東西，我知道你也想得到回報。那樣的話，光靠這些小恩小惠就不夠嘍。」

可見，這位姑娘並不是哈米德想像的那麼冰清玉潔。她與老主顧曼塞所說的話一樣，是可以交易的，與她在哈米德心目中的形象落差甚大。 （中）