之前參加婚禮，入場前逐一檢查疫苗證明。女家說因為她那邊大部分親友沒有接種，所以唯有改以4人一桌的方式，另外再進行晚宴。人生大事，當然小心一點好，但想起其實香港的確診數字愈來愈低，我們生活回復正常水平的速度卻不成比例的緩慢，犧牲似乎太多了。

湯禎兆

之前參加婚禮，入場前逐一檢查疫苗證明。女家說因為她那邊大部分親友沒有接種，所以唯有改以4人一桌的方式，另外再進行晚宴。人生大事，當然小心一點好，但想起其實香港的確診數字愈來愈低，我們生活回復正常水平的速度卻不成比例的緩慢，犧牲似乎太多了。

只說小學生的話，我們當然有意見，也同屬家長群的意見。這一代孩子本身已是數碼世代，大家都想他們多點社交多點運動，一個疫情卻令他們墮入不同隔閡的人為陷阱——不能有大型家族聚會，去餐廳也只看到不同膠板，其實這些象徵意義對成長中的孩子有深遠影響。

我們一心想着要找有大球場、大空間又有飯堂的學校給孩子，一個疫情便推倒一切。所有小學校隊運動取消，有足球場也不會開；午餐不能在學校吃，任你有私家食堂也等餓到半死等回家才可解決。小息不能跑跑跳跳，要圍着隔板拿餅乾出來吃，除下口罩就不能談話。我聽到有朋友分享，有一些小學甚至不能吃小食及除口罩，家長接放學時唯有立刻帶小食給孩子吃，畢竟已足足6小時沒吃過東西了——這是合乎人道的處理嗎？

看着其他國家或地方雖然疫情較嚴重，但生活已大致如常。打了疫苗後，口罩的需要也降低了，學生回學校如常上課和用餐。誰有確診便回家一星期喝水睡覺，現階段大部分個案，已不是我們想像般的入院插喉。當個案少的地方覺得慶幸自己控制得好，慶幸自己不在高感染率的已發展國家或地區時，他們其實已如常生活，經濟都慢慢步向正常，只有我們在逆向而行。

只見香港愈來愈不便，外國朋友聽聞我們的措施，還以為香港如東南亞其他地區般個案頻生呢！疫苗愈打愈多，卻沒有換來對應的自由，不少人都慢慢受不了。但大家也沒有選擇權，以疫症之名，還是好好聽話吧！