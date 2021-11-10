古語有云：菊黃蟹肥，大閘蟹季節步入高峰期，現時的大閘蟹雖然不是最肥美，仍然適合來一頓滋味蟹宴應節。香港人愛食大閘蟹出名，貴價的有，平價也有，所以在香港除了酒樓，有酒店亦特地推出大閘蟹宴，當中除了清蒸原隻大閘蟹外，當然也有不少蟹粉菜式，有酒店餐廳還加入其他珍貴食材如燕窩、海參等，令大家品嚐蟹的同時亦能嚐到蟹肉及蟹粉配不同特色的矜貴食材的菜式，蟹迷口福不淺。今年蟹的來貨價也不便宜，5両重蟹都要百幾元一隻，所以酒店蟹宴套餐一般消費每位六百至九百元左右。 ●採、攝︰焯羚

玉庭滋味蟹宴

位於沙田新城市廣場的帝都酒店中餐廳玉庭推出「滋味蟹宴」，套餐先以蟹粉灌湯小籠包打頭陣，除了大閘蟹是主角外，還有鮑魚、海參、雪燕、金箔蟹粉、松葉蟹、松茸等矜貴食材入饌，絕非單一大閘蟹宴那麼簡單，套餐菜式包括：金箔蟹粉珍寶蝦球窩巴盞、蟹粉灌湯小籠包、芥末水蓮海蜇、七味松葉蟹棒、清蒸江蘇大閘蟹(每人2隻)、太極蟹粉竹笙花膠燴雪燕、蟹粉松茸海參豆腐、銀湖蟹肉炒絲苗、薑母甜酒釀丸子及蘭香霓裳千層糕，實行鮮味「蟹」逅。而且分量足，抵飽又好味，以其用料及分量計算性價比非常高。最合精明消費者。

龍逸軒八道菜蟹宴

九龍酒店龍逸軒特別為一眾喜愛大閘蟹的粉絲帶來「八道菜蟹宴」大閘蟹套餐，好讓客人能與親朋好友共享難忘的美味時刻。客人可以品嚐龍逸軒主廚精心設計的大閘蟹菜式，包括鮮蟹粉小籠包、清蒸原隻大閘蟹 / 椒鹽大閘蟹及咖喱蟹粉炒絲苗，務求令客人透過各種烹調方法細味大閘蟹的飽滿肉身及濃濃蟹膏。這個「八道菜蟹宴」，包括龍逸軒小碟－鎮江餚肉及脆皮素鵝卷、鮮蟹粉小籠包（2隻）、翡翠蟹肉帶子豆腐羹、清蒸原隻大閘蟹/椒鹽大閘蟹（每位一隻4—5両）、蟹粉蝦球伴脆鍋巴、鮮淮山鮮百合炒田園蔬、咖喱蟹粉炒絲苗及黑糖薑茶湯圓，推廣期由即日起至12月12日，現於網上商店訂購︰https://bit.ly/3B7ftnG，可享高達85折優惠。廚師團隊以匠心工藝設計的菜式，是其獨特的椒鹽大閘蟹，鮮蟹粉小籠包也是亮點。

龍苑六道菜式大閘蟹套餐

金域假日酒店龍苑中菜廳趁這大閘蟹最肥美當造的季節(即日至十一月三十日)應時推出精選北海道大閘蟹及多款風味獨特的大閘蟹菜式，除了傳統的清蒸「紫蘇籠仔蒸大閘蟹」，「蟹粉獅子頭」、滋味香口的「金沙大閘蟹」、「生拆蟹粉豆腐羮」、香脆可口的「蟹粉吉列龍躉球」、美味爽滑的「蟹粉海皇煎米粉」、「毛豆蟹粉蟹肉豆腐煲」及「蟹皇醬大蝦球」，還有百吃不厭的「生拆蟹粉小籠包」。

預訂六道菜式大閘蟹優惠套餐，(最少預訂兩位)，便可以優惠價每位498元(原價828元)，享用美味的「生拆蟹粉小籠包」、「蟹粉蟹肉高湯燴燕窩」、「紫蘇蒸大閘蟹」 （額外單點－每隻$280）、「吉列越南虎蝦球配蟹皇醬」、「鮮淮山胡椒高湯浸斑球」、「蟹粉海皇窩巴」及「黑糖薑茶湯丸」。若每位另加100元更可任飲紅、白餐酒及十年黃酒。如套餐添食大閘蟹，每隻加100元。

另外，城景國際樂雅軒推出 「極上大閘蟹宴」，美饌包括清蒸江蘇大閘蟹(五両)、蟹粉花膠海鮮燴燕窩、蟹粉蘆筍蛋白虎蝦球、蟹粉扒翡翠、蟹粉小籠包、蟲草花鮮菌炒斑球等，每位$598起。