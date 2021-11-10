提到星座、塔羅牌、水晶球這些西方占卜常用的方法，相信大家一定都不陌生，但用花占卜你們聽說過嗎？

香港著名西洋玄學家，天生一對藍瞳目，能凝視你的未來，擅長各類型西洋占卜術，超過二十年的占卜經驗，更獨創數字占卜命盤—「BT9型格」，親授之學生遍布世界各地，亦得「導師中的導師」美譽。●Benny Wong

提到星座、塔羅牌、水晶球這些西方占卜常用的方法，相信大家一定都不陌生，但用花占卜你們聽說過嗎？

沒錯，這種占卜方法大多數人都沒有接觸過，甚至也是頭一次聽說。其實，花占卜歷史非常悠久—早在古希臘時期，人們就已經開始學習運用花占卜了。他們相信，每一種植物都有自己的精靈，於是就挑選了64種花來進行占卜。

自從有花草以來，人類就懂得把花草變成神奇力量。花草可以製藥療傷，也可以殺人。它的氣味可以提煉成香水，使人愉快，也可以製成香氛讓人覺得幸福和寧靜。它能吃，也能用來沐浴。但是，它最神聖的用途，是用來代表愛情。它最神秘的力量，是用來占卜。

所謂花占卜，其實就是生辰花占卜。花占卜和塔羅牌遊戲、星座推測、血型分析一樣，是崇尚浪漫的人們特別喜歡的占卜類活動，而且，它意象優美，情趣生動。

在西方傳說中，每天都對應着一種花，根據花的習性、姿態、形象推測出各自相對應的花語，以此進行占卜。花占卜包括很多方面，如愛情、事業、友誼、命運等等，它和塔羅牌一樣奧妙無窮，像水晶球一樣變幻紛繁，因此非常受年輕人喜歡。