李淵李氏從起兵開始，最關鍵的戰役必然是在大業十三年（公元617年）七月和八月，在霍邑與宋老生交戰的一場戰役。七月為何形勢不妙？而八月則水到渠成，斬殺了隋將宋老生？現將五行推算學理敘述如下：

禪悟居士，正職與玄學、術數無關，信奉藏傳佛教，自初中開始在「玄學發燒友」父親耳濡目染下接觸面相、紫微斗數、八字等知識，再經父介紹認識了教授佛法之恩師，除學習佛學之外，恩師亦傳他文王卦及陽宅風水至今35個年頭。2013年通過禪定，悟得前所未有的契悟，終明白了五行與際遇實相之間的關聯性，像石破天驚一樣，整合了一套獨一無二、與宇宙本體相應的禪悟姓名學，依此因緣，祈以公開部分千古未傳姓名學之奧秘，望有緣人得到裨益！ facebook: 禪悟—千古未傳姓名推命學

李淵李氏從起兵開始，最關鍵的戰役必然是在大業十三年（公元617年）七月和八月，在霍邑與宋老生交戰的一場戰役。七月為何形勢不妙？而八月則水到渠成，斬殺了隋將宋老生？現將五行推算學理敘述如下：

公元617年，丁丑歲，七月

李 丙 月 年 宋 丙

淵 丁 戊 丁 丙 （李淵） 老 癸 火

申 丑 生 戊 局

庚壬戊 己癸辛

水局

1）李淵丙丁落運化水局（丙辛癸）。

2）與宋老生的丙癸戊火局對峙，旗鼓相當，相持不下。

直至丁丑歲八月，形勢打破僵局︰

己 丁 丙

酉 丑

辛 己癸辛

3）丙辛癸成水局，得己土生辛金再生癸水，終破火局。

當然，還有一個非常重要的時間點，李淵在長安稱帝，全賴於隋煬帝的部下把楊廣殺死，那年正是公元618年三月戊寅歲。

楊 甲 化退 月 年

廣 辛（外卦） 打 乙 戊

卯 寅

乙 甲丙戊

楊

首先，楊廣的甲木落運化退變成乙木，即自我的運勢化弱，受外卦，即不相熟的天敵或競爭者的「辛」金打絕，以下犯上。

而甲木代表「我」，即楊廣本人的元神是壬和癸水，水生木，但戊寅歲的「戊」土會剋合癸和壬水，於是我被打絕，元神受制，命不久矣，而詳盡的歷史簡述如下：

晉陽起兵後，李淵父子的目標就是乘虛入關，直取長安，以號令天下，建立新的王朝。在長安的統治者聽說李淵帶兵進攻，忙派大將宋老生和屈突通分別領兵數萬，在霍邑與河東抵抗李淵大軍。

公元617年七月，李淵率軍進攻宋老生駐守的霍邑，卻逢秋雨連綿，無法開戰，而且道路泥濘，軍糧運輸困難。相持數日，眼看軍糧將盡，李淵準備退兵，李世民勸阻道：「今兵以義動，進戰則克，退還則散；眾散於前，敵乘於後，死之無日。」聽了李世民的意見，李淵決定不撤兵。

八月，連日的陰天終於放晴，李淵遂下令攻城，並由李世民率兵誘敵出城，雙方展開決戰。李世民身先士卒，奮勇衝鋒，「砍殺數十人，兩刀皆缺，流血滿袖」。霍邑一戰，李淵大獲全勝，斬殺了隋將宋老生，攻下了霍邑。隨後，李淵率兵進河東郡，雖取得初戰的勝利，但是隋將屈突通固守河東郡，李淵久攻不下。後根據李世民的建議，李淵留下部分兵力包圍和牽制屈突通，自己率主力部隊渡過黃河，直取長安。

同時，李淵在關中地區的家屬和親族也紛紛起兵響應，其中有李世民的胞妹平陽公主、李淵的徒弟李神通，李淵的女婿段綸也在藍田縣聚眾萬餘人。

在這種有利形勢下，李淵父子一路上採取收攬人心的辦法，廢除了隋朝的嚴刑酷法，還開倉濟貧，一面收編關中各地的起義軍，一面爭取關中地主階級的支持。數月中，李淵、李世民的軍隊已達20萬人，並於十月開始圍攻長安。

十一月，長安城破，李淵率軍進入長安宮，立年僅13歲的代王楊侑為帝，是為隋恭帝，並改元義寧，遙尊江都的隋煬帝為太上皇。李淵總攬軍政大權，晉封為唐王。李建成為唐王世子，李世民為京兆尹、秦公，李元吉為齊公。

義寧二年（公元618年）三月，隋煬帝在江都被部下殺死，隋朝滅亡。五月，李淵在長安稱帝，定國號唐，李淵就是唐高祖，年號為武德。