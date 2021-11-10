文：BENNY WONG

【白羊座】21/3-19/4

沉溺於甜食、冷凍飲料等，不要濫用你的消化系統。

【金牛座】20/4-20/5

玩樂來勁得很，玩伴愈多愈好，而且還是來者不拒，小心玩物喪志。

【雙子座】21/5-21/6

夥伴能讓你工作發展無往不利，加上天生魅力讓你推銷事物時毫無阻礙！

【巨蟹座】22/6-22/7

永遠在不自覺中散發無限魅力的你，時尚加上你就是迷人的小秘密。

【獅子座】23/7-22/8

事事要求平衡，但就偏偏最容易感染寂寞孤單，分享是你人生的座右銘。

【處女座】23/8-22/9

迷人的笑容，與眾不同的品味及特質，能令你成為情場大贏家。

【天秤座】23/9-22/10

情場上絕不孤單，因此易有情感的糾紛，加上優柔寡斷的個性，後果難堪。

【天蠍座】23/10-21/11

不喜作決定，喜歡逃避問題猶疑不決，所以朋友對你來說是很重要的角色。

【人馬座】22/11-21/12

伴侶處於戰戰兢兢的精神狀態，長期累積下來，容易有腸胃潰瘍的毛病。

【山羊座】22/12-20/1

風趣和幽默使人如沐春風，懂得自我追求散發熱情的特質更是迷人。

【水瓶座】21/1-19/2

良好的記憶力，適合從事歷史研究與考證的工作，大利工作運。

【雙魚座】20/2-20/3

三分鐘熱度且善變，又因為太愛玩，令人有種玩世不恭、不可靠的感覺。