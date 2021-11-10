文：BENNY WONG
【白羊座】21/3-19/4
沉溺於甜食、冷凍飲料等，不要濫用你的消化系統。
【金牛座】20/4-20/5
玩樂來勁得很，玩伴愈多愈好，而且還是來者不拒，小心玩物喪志。
【雙子座】21/5-21/6
夥伴能讓你工作發展無往不利，加上天生魅力讓你推銷事物時毫無阻礙！
【巨蟹座】22/6-22/7
永遠在不自覺中散發無限魅力的你，時尚加上你就是迷人的小秘密。
【獅子座】23/7-22/8
事事要求平衡，但就偏偏最容易感染寂寞孤單，分享是你人生的座右銘。
【處女座】23/8-22/9
迷人的笑容，與眾不同的品味及特質，能令你成為情場大贏家。
【天秤座】23/9-22/10
情場上絕不孤單，因此易有情感的糾紛，加上優柔寡斷的個性，後果難堪。
【天蠍座】23/10-21/11
不喜作決定，喜歡逃避問題猶疑不決，所以朋友對你來說是很重要的角色。
【人馬座】22/11-21/12
伴侶處於戰戰兢兢的精神狀態，長期累積下來，容易有腸胃潰瘍的毛病。
【山羊座】22/12-20/1
風趣和幽默使人如沐春風，懂得自我追求散發熱情的特質更是迷人。
【水瓶座】21/1-19/2
良好的記憶力，適合從事歷史研究與考證的工作，大利工作運。
【雙魚座】20/2-20/3
三分鐘熱度且善變，又因為太愛玩，令人有種玩世不恭、不可靠的感覺。
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