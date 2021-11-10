山聰帶同1歲多的兒子陳霆軒（Jaco）到商場裏「放電」，Jaco興奮得蹦蹦跳，山聰見狀立刻舉起手機，捕捉囝囝每個開心表情，提到Jaco終於上Playgroup，山聰表示兒子眨眼便長大，所以更珍惜當下，盡量多抽時間陪囝囝周圍探索：「今年係我第二年以爸爸身份過聖誕，希望到時唔使開工，可以同老婆阿仔一齊出街影相、食大餐，感受吓節日氣氛。」

●陳山聰出名愛子如命。

●楊洛婷跟女兒玩得好開心。

香港文匯報訊（記者 李思穎）陳山聰和楊洛婷俱是圈中的24孝父母，稍有空檔便會陪小朋友享受家庭樂，早前他們便各自帶同仔女穿上「父子」和「母女」裝到商場的聖誕夢幻樂園暢玩，提早感受聖誕氣氛。

山聰帶同1歲多的兒子陳霆軒（Jaco）到商場裏「放電」，Jaco興奮得蹦蹦跳，山聰見狀立刻舉起手機，捕捉囝囝每個開心表情，提到Jaco終於上Playgroup，山聰表示兒子眨眼便長大，所以更珍惜當下，盡量多抽時間陪囝囝周圍探索：「今年係我第二年以爸爸身份過聖誕，希望到時唔使開工，可以同老婆阿仔一齊出街影相、食大餐，感受吓節日氣氛。」

另一邊廂，剛於6月才誕下幼子Tristan Hart的楊洛婷（Rabeea），日前也攜同4歲大女黃子霏（Tanya）到商場率先試玩。除了在海盜船設計的大型滑梯玩到不捨得離開外，好動的Tanya又挑戰咖啡杯造型的彈床，其間跳跳紮開心到騎騎笑，Tanya見到鏡頭即不停擺甫士做表情，連Rabeea都不禁笑囡囡盡得兩公婆的「表演基因」；首度「一拖三」過聖誕的Rabeea稱，很期待貫徹家中傳統，與老公Dear Jane主音黃天翱（Tim）和一對寶貝仔女影「Christmas全家福」。