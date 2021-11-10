8月15日，張嘉豪獨自經歷40多個小時的旅行抵達「天涯之國」智利時，剛剛經歷過心情的「過山車」。作為一名職業運動員，他為了實現在大跳台和坡面障礙技巧項目上獲得2022年冬奧會參賽資格的夢想，申請到阿根廷的簽證，準備參加在那舉辦的國際雪聯積分賽。然而出發前他被告知簽證因疫情取消，心情頓時跌至谷底。然而沒想到的是，事情第二天迎來轉機，他獲得了「封國」狀態下的智利的特別入境許可，雖然當時因降雪量太少，智利的國際雪聯積分賽是否舉辦仍有不確定性，長途旅行的高額費用、疫情風險和10天的強制隔離擺在面前，他仍毅然選擇一個人出發。

●張嘉豪（中）在國際滑雪聯合會系列積分賽智利站比賽中獲得獎牌後慶祝。 新華社

●張嘉豪參加國際雪聯系列積分賽智利站大跳台比賽。 新華社

●張嘉豪的熱血追夢之旅讓他開始受到注目。 新華社

7日，智利首都聖地亞哥國際機場。26歲的中國單板滑雪運動員張嘉豪推着載有黃色雪板包和簡單行李的推車，身影逐漸淹沒在辦理登機手續的人群中。當天，張嘉豪結束了在智利為期兩個多月的訓練、比賽，再度孤身上路，繼續自己爭取2022年北京冬奧會參賽資格的征程，奔向他的下一個目的地——瑞士。 ●新華社

8月15日，張嘉豪獨自經歷40多個小時的旅行抵達「天涯之國」智利時，剛剛經歷過心情的「過山車」。作為一名職業運動員，他為了實現在大跳台和坡面障礙技巧項目上獲得2022年冬奧會參賽資格的夢想，申請到阿根廷的簽證，準備參加在那舉辦的國際雪聯積分賽。然而出發前他被告知簽證因疫情取消，心情頓時跌至谷底。然而沒想到的是，事情第二天迎來轉機，他獲得了「封國」狀態下的智利的特別入境許可，雖然當時因降雪量太少，智利的國際雪聯積分賽是否舉辦仍有不確定性，長途旅行的高額費用、疫情風險和10天的強制隔離擺在面前，他仍毅然選擇一個人出發。

追夢過程徘徊在懸崖邊

17歲才初識滑雪，以26歲「高齡」衝擊冬奧會參賽資格，張嘉豪深知前路充滿艱險。「如果我受傷了，那麼結束，句號；如果在疫情下感染了，那麼也結束了；如果簽證沒拿到，也結束。任何一個條件都能給我判死刑。」當然，還得在比賽中取得好成績。張嘉豪總覺得，癡迷滑雪的自己在衝擊冬奧夢想過程中一直在懸崖邊徘徊，沒有放鬆的資本，「心情每天都是焦慮的」。

所幸聖地亞哥的10天隔離期間，連日天降大雪，賽事得以順利舉辦。張嘉豪結束隔離第一件事就是租了車直奔安第斯山間的滑雪場開始訓練，於9月8日、9日一舉拿下國際雪聯FIS系列積分賽智利站比賽暨智利滑雪錦標賽1金1銀2銅4塊獎牌，獲得了相應的積分。

隨着智利天氣逐漸回暖，首都附近的雪場陸續關閉，張嘉豪駕手動擋車一路向南，開始他的「追雪之旅」。這輛車在2個多月的時間裏行駛里程超過7,000公里，不熟悉手動擋汽車駕駛的張嘉豪自稱後來竟也練到了「行雲流水」的境界。

「追雪之旅」的終點在南方阿勞卡尼亞大區的普孔。比賽結束後，考慮普孔疫情較首都緩和、住宿便宜，也能找到方便的健身房，張嘉豪就選擇在這裏繼續進行體能訓練，等待下一站赴歐洲參加比賽的簽證。就在普孔小住期間，一則關於張嘉豪的短視頻《一個人的冬奧夢》在抖音上火了。張嘉豪從麵包師到滑雪運動員的華麗轉身、「沒有感情的滑雪機器」的做派和他執着追夢的故事被越來越多的人「看見」。當同胞後來在聖地亞哥的中餐館認出他，認真地說也想學習滑雪時，張嘉豪很高興自己的經歷正在影響越來越多的人。

接受眾多媒體的採訪稍稍幫他轉移了一下孤獨感和簽證手續遲遲未完成的焦慮。他每天繼續進行三四個小時的體能訓練，集中精力應對紛繁的事務和籌劃行程，因為「還有很多困難，還有很多路要走，因為最終的目標是參加奧運會，能夠獲取參賽資格」。他說，自己絕不放棄一點點希望。

壓哨球，是指籃球比賽中最後時刻得分，張嘉豪用這個詞形容自己的追夢之旅屢屢命懸一線，步步驚心，又在最後關鍵時刻化險為夷，排除了困難。他深信，自己走到今天，跟運氣、堅韌、信念感都分不開。張嘉豪說：「重要的是，（參加冬奧會）這個目標能激勵我有這麼強大的動力，能帶我走這麼遠的路，這就是我理解的奧運精神。」

對單板滑雪這項運動，張嘉豪充滿感恩。他說：「單板滑雪改變了我的一生，我第一次坐火車、第一次坐飛機、第一次出國、第一次看到大海都是因為滑雪，如果沒有滑雪，我可能是另外一種人生。非常感激能找到熱愛的東西，能找到心中這份信念。」

奉獻給自己熱愛的一切

張嘉豪接受採訪時，還曾反覆提及讓他印象深刻、令他感同身受的一句電影台詞。電影《飛馳人生》主人公談到競技體育制勝絕招時說：「絕招只有兩個字，奉獻。就是把你的全部奉獻給你所熱愛的一切。」他說：「也許，最後我到底能不能站上冬奧會的出發台已經沒有那麼重要了，重要的是十年後我回頭看今天，我有這個理想，我對這件事是全力以赴地去做了，我不會後悔，即使我沒能成功，我能拿着我失敗的經歷去幫助那些有夢想的人，幫助他們實現夢想。」